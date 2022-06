Il potente router D-Link EXO AX5400 precipita al MINIMO STORICO su Amazon

Se stai cercando prestazioni Wi-Fi potenti, allora il router D-Link EXO AX5400 Mesh Wi-Fi 6 è il power-up che stai cercando. Combina anche alcune delle migliori tecnologie wireless e offre un dispositivo consumer perfetto per una miriade di usi, anche grazie all’utilizzo delle 6 antenne direzionabili. Puoi acquistarlo su Amazon con appena 154€ invece che al solito prezzo di listino, ovverosia 229€.

In poche parole, risparmi 75,30€ (33%) e aumenti la portata del tuo sistema in qualsiasi momento con l’hardware D-Link EXO, semplice e con compatibilità universale. Wi-Fi veloce e stabile in casa su una superficie fino a 140 m²

Router WD-Link EXO AX5400, MINIMO STORICO

Questo dispositivo è super facile da usare anche per un neofita: si configura in pochi minuti e in pochi attimi sei già online. A quel punto potrai sfruttare al massimo la tua connessione Wi-Fi 6 per riprodurre contenuti in streaming, giocare e lavorare da qualsiasi punto della casa a una velocità più rapida ed efficiente da ogni stanza della tua abitazione e con più dispositivi che mai. Wi-Fi 6, detto anche 802.11ax, è infatti lo standard di prossima generazione nella tecnologia Wi-Fi, e offre miglioramenti significativi rispetto al precedente standard Wi-Fi 802.11ac. Ora puoi guardare contenuti, giocare e navigare

Con questo router non avrai mai problemi né di scarso segnale né di sicurezza. Vanta infatti una particolare tecnologia che indirizza il traffico in modo intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni. Gli aggiornamenti automatici, invece, mantengono la tua rete sicura e protetta. Con il firewall integrato (NAT), aggiornamenti del firmware e backup automatici di sicurezza, una procedura guidata per configurare le reti private virtuali (VPN) e la più avanzata sicurezza Wi‑Fi 6, il DIR‑X5460 garantisce la massima tranquillità mentre sei online.

Aumenta la portata del tuo sistema in qualsiasi momento con l’hardware D-Link, semplice e con compatibilità universale. Compralo per avere una connessione Wi-Fi veloce e stabile in casa su una superficie fino a 140 m², lo trovi adesso in super offerta a 154€ su Amazon. Spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.