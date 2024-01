Il potentissimo Laptop MSI Prestige 16GB RAM+1TB OGGI in OFFERTA! Meglio affrettarsi

MSI Prestige 14H B12UCX-600IT è un Laptop 14″ FHD 60Hz, con processore Intel i7-12650H, scheda grafica Nvidia RTX 2050 4GB GDDR6, 16GB RAM LPDDR5 4800MHz, 1TB SSD PCIe4, WiFi 6E, sistema operativo Windows 11 Home, Layout e Garanzia italiana, colore argento, è in offerta con il 7% di sconto! Quindi lo paghi solo 1.049 euro!

MSI Prestige 14H B12UCX-600IT: le caratteristiche

Equilibrio tra lavoro e vita privata: La serie Prestige combina elementi aziendali e produttività in un laptop ultrasottile e ultraleggero. Migliora il tuo flusso di lavoro con un’elaborazione avanzata dotata del più recente processore Intel Core i7 di 12a generazione per creare il perfetto equilibrio tra lavoro e vita privata. Ispirato dall’estetica La finitura e le dimensioni consentono un’eccellente portabilità ed elaborazioni su richiesta. La serie Prestige è progettata per essere unica ed elegante.

Velocità e prestazioni: la velocità di rete con lo standard Wi-Fi 6E non è mai stata così veloce, svolgi le tue attività a velocità mozzafiato, il tutto con una connessione senza interruzioni. Eleva la tua produttività: la serie Prestige mantiene un profilo sottile e leggero senza sacrificare alcuna porta I/O. I Portatili MSI dispongono di 2 anni di garanzia anche se acquistati attraverso partita IVA! Il rapporto prospettico a 16:10 consente uno spazio di lavoro più grande e permette un’esperienza visiva confortevole soprattutto durante l’uso a lungo termine. Grazie al Wi-Fi 6E la velocità della rete non è mai stata così elevata, svolgi le tue attività a velocità mozzafiato, il tutto con una connessione senza interruzioni.

