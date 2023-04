Il POTENTISSIMO realme GT 2 Pro 5G a prezzo REGALO su Amazon (-40%)

Lo spettacolare smartphone di fascia alta realme GT 2 Pro 5G è in super offerta su Amazon a un prezzo davvero incredibile. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 40%, il device del colosso cinese crolla ad appena 449€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Realizzato con materiali di altissimo livello e con un design bellissimo, quest’oggi puoi risparmiare ben 300€ sul device a marchio realme.

300€ in meno su Amazon per il potentissimo realme GT 2 Pro 5G

Frontalmente trova posto un bellissimo pannello AMOLED super definito e super smooth a 120 Hz, mentre sotto il cofano è presente il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 1 con 8 GB di RAM per avviare tutte le app che vuoi in un istante.

Accompagnato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, realme GT 2 Pro 5G è un perfetto camera-phone: sul retro, infatti, trova posto un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50 MP per scatti eccellenti e video ad altissima risoluzione.

Non perdere altro tempo: metti subito nel carrello lo smartphone di fascia alta di realme fintanto che è ancora in sconto del 40% su Amazon. Inoltre, se lo acquisti adesso, il device ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.