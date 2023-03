Il prezzo del Motorola low cost sprofonda sempre di più: affare da non perdere

Il nuovissimo Moto E32, l’ultimo arrivato della famiglia Motorola, è già disponibile in questo momento con una super offerta di lancio scontato del 26%. Lo puoi infatti comprare su Amazon nella colorazione Misty Silver a 120€. Le spedizioni sono gratuite e veloci grazie ai servizi Prime.

Un device di tutto rispetto, da avere, che a dispetto delle dimensioni ridotte che gli consentono di occupare meno spazio in tasca e di essere maneggiato comodamente, è un incredibile concentrato di tecnologia.

Motorola E32, il nuovo super smartphone di motorola

Con 4 GB di RAM e 64 GB di storage, un potente sistema di fotocamere da 16MP, un display Max Vision HD+ da 6,5” a 90Hz ultra-liscio e l’efficienza energetica del processore octa-core Unisoc T606, progettato appositamente per Motorola, il tuo smartphone può sfruttare le sue funzionalità per offrirti prestazioni rapide e reattive. Sottile, elegante e durevole, moto e32 si contraddistingue per il design e le prestazioni intelligenti.

Lo schermo HD+ ultra grandangolare con un’elevata frequenza di aggiornamento di 90 Hz consente di riprodurre i contenuti visivi con la massima fluidità. Il dispositivo dispone poi di una tripla fotocamera da 16 MP. Personalizza la messa a fuoco con la fotocamera di profondità o scatta primi piani ricchi di dettagli con la fotocamera macro. Con la batteria da 5000 mAh, che dura fino a due giorni, avrai più tempo da dedicare alle tue attività preferite: streaming, gaming e molto altro ancora.

A completare il tutto, Android 11 con accesso facile alle app di Google che usi più frequentemente, lettore di impronte digitali laterale, riconoscimento facciale, sensore di prossimità, sensore luce ambiente, accelerometro e LED notifica. Fallo tuo su Amazon nella colorazione Misty Silver, a soli 120€. Le spedizioni sono gratuite e veloci grazie ai servizi Prime.

