Il prezzo precipita sempre di più per le cuffie Super Premium Bose QuietComfort 45!

Le Bose QuietComfort 45 Bluetooth wireless Headphones sono le cuffie over-ear con riduzione del rumore attiva più desiderate del mondo. Bose è sinonimo di fascia alta, di prodotto Premium con costi non proprio popolari. D’altronde la qualità si paga. Ma oggi Amazon ci regala un sogno, facendo a fettine il prezzo, scontando queste incredibili cuffie del 27%, con un risparmio netto di 93 euro. Non stiamo parlando di cinesate da cestone tutte lucine e zero qualità, Bose è il top del top: questa offerta ci lascia davvero senza fiato, 256 euro invece che 349! Non lasciatevela scappare!

Vuoi il meglio, ecco Bose!

Le QuietComfort 45 sono dotate della tecnologia Acoustic Noise Cancelling di Bose, che utilizza quattro microfoni esterni per misurare e contrastare i rumori ambientali con un segnale opposto. Le cuffie offrono due modalità di riduzione del rumore: la modalità Quiet, per un silenzio totale, e la modalità Aware, per sentire una parte dei suoni esterni quando si vuole essere consapevoli dell’ambiente circostante.

Va bene la riduzione del rumore, ma come si sentono queste cuffie? Alla grande ovviamente, qualità del suono eccezionale! Le cuffie offrono un suono di alto livello, con l’equalizzazione regolabile che permette di personalizzare i bassi, i medi e gli alti secondo le proprie preferenze. Le cuffie sono dotate di una tecnologia esclusiva di Bose, l’architettura acustica TriPort, che consente di riprodurre un suono ricco e dettagliato. Musica, film o videogiochi rimarrete sorpresi da quanto siano eccezionali e immersive queste cuffie.

QuietComfort 45 si connettono in modalità wireless tramite Bluetooth a uno o due dispositivi contemporaneamente, e hanno una portata di 10 metri. La batteria ha una durata di 22 ore con la riduzione del rumore attiva, e si ricarica in 2 ore e mezza tramite il cavo USB-C in dotazione. Le cuffie hanno anche una funzione di ricarica rapida, che consente di ottenere 3 ore di autonomia con soli 15 minuti di ricarica.

Le Bose QuietComfort 45 Bluetooth wireless Headphones sono le cuffie perfette per chi cerca il massimo del silenzio, del comfort e del suono. Un prodotto Premium come questo si fa pagare, ma oggi Amazon ci permette di portarcelo a casa senza svenarci troppo, tagliando il prezzo di listino del 27% facendoci risparmiare quasi 100 euro! Uno sconto eccezionale per delle cuffie davvero eccezionali. Subito nel carrello prima che l’offerta termini!

