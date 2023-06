Il prezzo va sempre più giù per il monitor top da gaming LG 32UN880P ERGO!

LG 32UN880P ERGO è un monitor da 32 pollici con risoluzione Ultra HD 4K e pannello IPS, con caratteristiche e prestazioni Premium che faranno la felicità di una platea di utenti davvero trasversale, dai gamer più appassionati, maniaci del dettaglio assoluto e della velocità ai professionisti della grafica e del montaggio video. Inutile dire che chi cerca un semplice monitor “che si vede bene” troverà in LG 32UN880P ERGO, un display davvero eccezionale e senza compromessi. Un dispositivo dalle mille qualità, tutte eccezionali ovviamente. Tra le quali da oggi troviamo anche il costo visto lo sconto bello corposo proposto da Amazon. Il prezzo di listino viene tagliato del 22%, con un risparmio netto di 156 euro! Compratelo ora, a questo prezzo è davvero irrinunciabile!

Verticale o orizzontale?

LG 32UN880P ERGO si distingue per il suo innovativo stand, che permette di regolare il monitor in qualsiasi modo: altezza, inclinazione, rotazione, orientamento e profondità. Fate come meglio preferite insomma! Lo stand ha anche un morsetto a C che si fissa alla scrivania, liberando spazio sul piano di lavoro e nascondendo i cavi al suo interno. Se avete lunghe liste da sfogliare o il vostro formato per disegnare è verticale, 9:21 potremmo quasi dire, basta ruotare il monitor di 90° ed il gioco è fatto!

A livello tecnico LG 32UN880P ERGO offre una qualità delle immagini eccezionale, con una copertura del 95% della scala cromatica DCI-P3 e la compatibilità con HDR 10. Il monitor ha anche una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e supporta la tecnologia AMD FreeSync per una maggiore fluidità dei contenuti andando a risolvere il temibile problema del tearing delle immagini in movimento.

Da ultimo LG 32UN880P ERGO offre una serie di funzioni smart, come la calibrazione del colore, lo split screen, il dual controller, il reader mode e il flicker safe.

In definitiva LG 32UN880P ERGO è un monitor dalle tante qualità, non solo quelle semplicemente prestazionali. La possibilità di ruotarlo in verticale è davvero una feature che pochi altri display hanno. Il super sconto Amazon è quindi davvero gradito, il taglio netto del 22% sul prezzo di listino è quindi la spinta giusta per acquistarlo!

Mettetelo nel carrello, fatevelo vostro ora, non ve ne pentirete!

