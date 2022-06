Amazon Prime Day 2022, partenza ANTICIPATA: le prime occasioni sono imperdibili

Come vi abbiamo riportato giorni fa, il Prime Day di Amazon torna quest’anno dal 12 e il 13 luglio, dopo due anni di cambiamenti di data causati dall’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto in quest’ultimo biennio. Tuttavia, se volete fare degli affari, non solo potete portarvi avanti fin da ora scegliendo alcuni dei prodotti che più vi interessano e metterli nel carrello (quando partirà l’offerta, riceverete una notifica e avrete a disposizione 15 minuti di tempo per completare l’ordine), ma potete perfino fruire già delle prime occasioni. Ovviamente meglio se clienti Amazon Prime. Per abbonarvi potete seguire questo link oppure premere sul pulsante qui in basso.

Amazon Prime Day 2022: tanti i servizi in promozione

Veri protagonisti dell’anticipo della due giorni di folle shopping sono i servizi offerti dal colosso dell’e-commerce. Occasioni decisamente ghiotte, che ti permetteranno di beneficiare di un sacco di vantaggi in forma gratuita oppure in forte sconto. Eccoli tutti:

Fresh: €5 di sconto con l’acquisto di cinque prodotti inclusi in una speciale selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

Music Unlimited: 4 mesi di prova senza costi aggiuntivi con 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast.

Audible: abbonamento al servizio a soli 2,95€ al mese per 6 mesi e accesso senza limiti a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e serie audio, da ascoltare dove e quando vuoi, anche offline, dall’app o dal sito (non sarà possibile utilizzare i 30 giorni di prova gratuita, dopo i 6 mesi l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese).

Kindle Unlimited: tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€ con tutti i vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo.

Amazon Prime Day 2022: 5 coupon da usare subito

Se fate un po’ di attenzione, tra le diverse offerte proposte già da adesso da Amazon ci sono alcuni prodotti davvero super interessanti, di quelli che a nostro parere non dovrebbero mancare nella vostra lista degli acquisti. A cominciare da questo bellissimo smartwatch con display da 6,5”. Con soli 32 euro ti offre eleganza, 4 livelli di luminosità e tantissime funzioni utili, come il cardiofrequenzimetro 24 Ore e il Monitoraggio Del Sonno.

Se siete alla ricerca di una coppia di cuffie True Wireless che somigliano a quella Apple e utilizzano bluetooth 5.1, allora non potete lasciarvi scappare l’occasionissima di questa coppia di auricolari bianchi che alla fine della fiera, tra sconto base e coupon da 10€, vi verranno a costare quasi quanto una pizza capricciosa. Pensate, appena 9 euro per un suono pulito, tecnologia di accoppiamento one-touch e custodia di ricarica.

Se avete diversi prodotti che vorreste gestire, allora attenti a questo potente trasmettitore IR. Questo interessante dispositivo, con 18 euro ti permette infatti di gestire i tuoi device (con controllo IR – 38 kHz) tramite il telefono cellulare, che viene così trasformato in un potente telecomando. Grazie all’integrazione all-in-one, è infatti possibile controllare gli apparecchi di home entertainment e domotica da remoto, ovunque e in qualsiasi momento sfruttando la rete Wi-Fi 2,4 GHz. Anche a voce, visto che è compatibile con Alexa.

Ognuno di noi al giorno d’oggi deve fare i conti con diversi dispositivi sparsi per casa e la necessità di doverli a volte collegare tra loro per i motivi più disparati, dal trasferimento di file alle connessioni di supporto. Per fortuna ci vengono in aiuto prodotti come questo Hub 6 in 1 con tanto di interfacce USB, HDMI, Thunderbolt, USB-C. Si tratta di un dispositivo estremamente utile, ora in offerta a 19 euro.

“Last but not least” , che ne direste di un fantastico monitor da gaming con display curvo, una risoluzione di 1920×1080, refresh rate di 165Hz e tempo di risposta di 1ms? Il MAG ARTYMIS 242C di MSI ti fornisce quel vantaggio competitivo che ti serve per abbattere i tuoi nemici. Progettato con la tecnologia AMD FreeSync Premium, questo monitor può sincronizzare il refresh rate del tuo display con quello della tua scheda grafica in modo da migliorare ulteriormente il tuo gameplay e a soli 179 euro (grazie al coupon da 20€).

Sottoscrivere un abbonamento a Prime è facile e ha diversi vantaggi. Tra questi consegne in 1 giorno lavorativo per tutti i prodotti con dicitura Amazon Prime e gratuite in 2 ore con Amazon Prime Now. E ancora: accesso gratuito al catalogo Amazon Prime Video, al servizio di ebook Prime Reading, all’archivio foto illimitato con Prime Photo e molto altro. Ci sono due opzioni di abbonamento ad Amazon Prime: mensile, al costo di 3,99 euro al mese annuale, al costo di 36 euro l’anno.