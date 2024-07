Il PRIMO E UNICO Kindle su cui puoi SCRIVERE in MAXI SCONTO Prime Day

In occasione del Prime Day, oggi puoi fare un affare eccezionale su un gadget di ultima generazione che in vacanza sarà utilissimo! Parliamo del Kindle Scribe, al momento disponibile a soli 309 euro con uno sconto bomba del 26%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 110 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Kindle Scribe: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Kindle Scribe è il primo e unico Kindle che puoi utilizzare anche come taccuino digitale grazie ad una penna dedicata. Questo vuol dire che potrai non solo leggere, ma anche scrivere i tuoi pensieri nei libri o in un taccuino separato, senza distrazioni.

La sensazione sarà quella di avere un vero e proprio libro stampato tra le mani grazie allo schermo enorme da 10,2 pollici, a 300 ppi, che si caratterizza per un’illuminazione frontale e senza riflessi così da poter essere leggibile in qualsiasi condizione di luce esterna, anche con il sole diretto.

Utilizzando la penna adibita avrai la possibilità di rileggere e prendere appunti direttamente su documenti in formato PDF o creare delle note su documenti Microsoft Word. Inotre, potrai anche convertire i tuoi appunti scritti a mano in testo, condividere le tue note con i tuoi contatti oltre a portarle sempre con te e consultarle quando vuoi sull’app Kindle.

