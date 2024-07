Il primo Kindle su cui PUOI SCRIVERE è tuo a 100 EURO IN MENO su Amazon

Amazon anticipa il Prime Day e mette a disposizione il primo Kindle e taccuino digitale ad un prezzo davvero mai visto! Parliamo del Kindle Scribe, oggi disponibile a soli 269 euro con un mega sconto del 27%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell’offertona, è in scadenza tra pochissimi giorni!

Kindle Scribe: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Kindle Scribe è uno strumento tech di utlima generazione da portare ovunque, anche in vacanza, per leggere e prendere appunti ogni volta che vuoi.

Si tratta, infatti, dell’unico Kindle che puoi utilizzare anche come taccuino digitale sfruttando la sua penna dedicata: ti permette non solo di leggere quello che vuoi, ma anche di scrivere i tuoi pensieri nei libri o in un taccuino separato con la massima versatilità.

Inoltre questo dispositivo si contraddistingue per tantissime funzionalità interessanti: ad esempio potrai convertire i tuoi appunti scritti a mano in testo, condividere i testi con i tuoi contatti, portali sempre con te e consultarli sull’app Kindle ogni volta che vuoi durante la giornata.

La modalità di utilizzo è davvero stupefacente grazie al primo schermo al mondo da 10,2 pollici, a 300 ppi, con illuminazione frontale e senza riflessi così da poter leggere e scrivere in qualsiasi condizione ambientale.

In più, questo modello di permette di ottimizzare anche i tuoi progetti professionali in quanto potrai prendere appunti direttamente su documenti in formato PDF o creare delle note su documenti Microsoft Word.

