Il problema del Wi-Fi a casa era un tormento, grazie a LIDL ho risolto al costo di una pizza

Una connessione Internet veloce non garantisce sempre un segnale stabile in tutta la casa, soprattutto quando alcune stanze sono lontane dal router principale.

Il problema può diventare fastidioso durante una videochiamata, mentre si guarda un film in streaming o quando si lavora da una camera poco coperta. Prima di pensare a interventi costosi, vale la pena valutare alcune soluzioni per migliorare il Wi-Fi. Nel catalogo online di Lidl è comparso un dispositivo dal prezzo contenuto, pensato proprio per affrontare queste difficoltà. Ma prima dell’acquisto bisogna conoscere anche i suoi limiti tecnici.

Perché la fibra veloce non basta se il router è nel posto sbagliato

Avere una buona fibra ottica, magari da diversi gigabit, non vuol dire automaticamente avere Internet in ogni stanza. Anzi. Nei condomìni più recenti, nelle case grandi o su più piani, il segnale Wi-Fi può perdere forza in fretta. Muri portanti, corridoi lunghi, porte chiuse, mobili davanti al modem: basta poco per rovinare la copertura.

E il problema si vede subito nelle cose di tutti i giorni. La videochiamata che si blocca alle 9 del mattino. Netflix che abbassa la qualità sul più bello. Il telefono che passa ai dati mobili mentre si è ancora in salotto.

In questi casi si può pensare a un sistema Wi-Fi Mesh o a un cavo di rete, certo. Ma non tutti vogliono spendere di più o mettere mano all’impianto. Qui entra in gioco il prodotto visto sul sito di Lidl: un estensore compatto, pensato per allargare la copertura senza procedure complicate.

Doppia banda AC1200, WPS e OneMesh: cosa offre il TP-Link RE300

Il TP-Link RE300 proposto da Lidl a 29,99 euro lavora con lo standard Wi-Fi 5 802.11ac e supporta la doppia banda AC1200. In pratica arriva fino a 300 Mbps sui 2,4 GHz, frequenza più adatta a superare pareti e distanze, e fino a 867 Mbps sui 5 GHz, più rapida e indicata per streaming, smart TV e dispositivi vicini.

L’installazione, secondo le istruzioni del produttore, è piuttosto semplice: si inserisce il ripetitore in una presa elettrica a metà strada tra il router e la stanza dove il segnale è debole. Poi si collega con il tasto WPS, premendo il pulsante dedicato, oppure tramite app per smartphone. Sul frontale c’è anche un LED di posizione, utile per capire se il punto scelto riceve abbastanza segnale dal modem principale. Un dettaglio piccolo, ma comodo.

Chi usa già prodotti TP-Link compatibili può inoltre contare su OneMesh, che permette di avere una rete con lo stesso nome e la stessa password: così smartphone, tablet e portatile passano da un punto all’altro senza dover cambiare rete a mano.

Il limite prima dell’acquisto: niente Ethernet e un po’ più di latenza

Il vero limite del TP-Link RE300 è l’assenza di una porta Ethernet RJ-45. Tradotto: non si possono collegare via cavo una console, un PC fisso o una smart TV. Tutto passa dal wireless. Per navigare, usare dispositivi smart, mandare messaggi o fare streaming leggero può bastare senza problemi.

Per il gaming competitivo o per spostare file pesanti nella rete di casa, invece, un po’ di latenza in più va messa in conto. È il compromesso di un dispositivo semplice e dal prezzo basso. Al momento indicato dalla fonte, il ripetitore è proposto da Lidl a 29,99 euro, una cifra simile a quella vista anche su Amazon per modelli della stessa fascia, mentre altre catene online possono avere prezzi diversi.

Non è una soluzione miracolosa. Però, per portare il Wi-Fi in una camera scoperta o far funzionare un sensore smart che non si aggancia alla rete, può essere il classico acquisto sotto i trenta euro che toglie di mezzo un fastidio quotidiano. L’offerta citata riguarda il negozio online spagnolo di Lidl e non implica che il prodotto sia disponibile allo stesso prezzo anche in Italia.