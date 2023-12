Il Purificatore d'aria Amazon Basics rimuove praticamente di tutto: prendilo ora in OFFERTA a soli 29 euro!

Amazon Basics è un Purificatore d’aria capace di coprire ambienti fino a 12 m2, con filtri True HEPA e ai carboni attivi, CADR 100 m3/h. E’ in grado di rimuovere il 99,97% di allergie a pollini, polvere, fumo, timer nell’aria. Il colore Bianco lo rende adatto per tutti gli ambienti. Grazie allo sconto del 30% ora lo paghi solo 29,95 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Amazon Basics Purificatore d’aria: le caratteristiche

Mediante il funzionamento congiunto del filtro True HEPA e del filtro ai carboni attivi ad alta efficienza può migliorare efficacemente la qualità dell’aria in interni e offrirti un ambiente pulito. L’innovativo sistema di filtraggio a 3 stadi cattura allergeni, peli di animali domestici, capelli, fumo, umidità, odori e particelle di polvere di grandi dimensioni, nonché il 99,97% del particolato fino a 0,3 micron.

Progettato per spazi di medie dimensioni fino a 12 m² con CADR (Tasso di emissione di aria pulita) di fumo da 100 m³/h; ideale per soggiorni, camere da letto, sale da pranzo, ecc. impiega solo 30 minuti per purificare l’aria. Il promemoria integrato per la sostituzione del filtro ti segnala quando è il momento di cambiarlo. Bassa emissione sonora a partire da 28 dB, che consente di tenerlo acceso anche di notte senza disturbare il sonno. Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di cambiare il filtro ogni 6-8 mesi, in base alla qualità dell’aria e all’utilizzo del dispositivo.

Amazon Basics è un Purificatore d’aria che grazie allo sconto del 30% ora lo paghi solo 29,95 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.