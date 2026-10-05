Il ragazzo che ha inventato la benzina dalla plastica: converte rifiuti e ottiene carburante pulito

Tutto era cominciato con un video del 9 luglio, in cui diceva di sentirsi “sotto attacco”. Da lì sono partiti dubbi, timori e molte speculazioni sulla sua sicurezza e sul futuro del sistema con cui sostiene di poter trasformare rifiuti plastici in carburante.

La storia di Julian Brown non nasce in un’università né in un grande centro di ricerca. Nasce in un garage di Atlanta, senza una laurea e senza un’azienda alle spalle. È lì che il giovane inventore ha iniziato a raccontare sui social lo sviluppo di Plastoline, un sistema che, secondo lui, usa un reattore basato su pirolisi a microonde alimentata da energia solare per trasformare la plastica in combustibili come diesel, benzina e jet fuel.

Il racconto ha preso forza soprattutto su Instagram e TikTok, dove Brown ha raccolto oltre 1,8 milioni di follower. Nei video mostra prototipi, test, spiegazioni tecniche e pezzi di lavoro quotidiano. “Sto cercando di risolvere un problema reale”, ha ripetuto più volte, con il tono di chi parla a una comunità più che a una platea di investitori. Poi l’attenzione è uscita dai social: il suo nome è comparso anche su Forbes e il progetto ha ricevuto un finanziamento da 100.000 dollari da Alexis Ohanian, cofondatore di Reddit.

Restano però diversi punti da chiarire. Le promesse di Plastoline — carburante dalla plastica, senza fumi, odori né emissioni rilevanti — hanno bisogno di test indipendenti, dati pubblici e verifiche scientifiche solide. Per ora, molte informazioni arrivano direttamente dai profili di Brown. Ed è qui che la vicenda, da storia di innovazione nata dal basso, ha cambiato registro.

Il video del 9 luglio: le parole su minacce, “cose strane” e l’invito a registrare tutto

Il passaggio più discusso arriva il 9 luglio, quando Julian Brown pubblica un video dal tono allarmato. Nel filmato, poi ripreso e condiviso da molti utenti, dice di essere “sotto attacco” e invita chi lo segue a registrare il messaggio. Come se volesse lasciare una traccia, nel caso fosse successo qualcosa. Poche frasi, dette in fretta. Abbastanza per accendere la rete.

Un prototipo da garage per convertire rifiuti plastici in carburante, tra sperimentazione indipendente e attenzione online.

Brown parla anche di “cose strane” e di una pressione crescente. Non fa nomi, non racconta episodi precisi, non mostra prove pubbliche. Non chiarisce se si riferisca a minacce personali, a tentativi di sottrargli il progetto, a timori legati alla proprietà intellettuale o ad altro. Proprio questa mancanza di dettagli alimenta le letture più diverse: per alcuni è un vero grido d’allarme, per altri il segnale di un momento di forte stress.

Da quel momento il suo profilo resta fermo. Nessun aggiornamento, nessun commento, nessuna smentita. Per una persona abituata a pubblicare spesso, quel silenzio appare subito strano ai follower. In poche ore il caso Plastoline smette di essere soltanto una storia tecnologica e diventa una vicenda fatta di assenza, paura e domande senza risposta.

Tre settimane di silenzio: niente denunce, parla la madre e crescono le voci

Nelle tre settimane successive al video, l’assenza di Julian Brown dai social fa crescere le voci. C’è chi ipotizza una scomparsa, chi parla di pressioni legate al progetto, chi invita alla prudenza ricordando che non ci sono conferme ufficiali di un pericolo concreto. Secondo quanto riportato dalla stampa statunitense, la polizia di Atlanta non avrebbe ricevuto denunce formali di scomparsa.

Il primo chiarimento pubblico arriva il 29 luglio, quando la madre, Nia Brown, parla al Daily Mail. Dice che il figlio è vivo e al sicuro, ma sceglie di non aggiungere altri dettagli “per motivi di sicurezza”. Una frase breve, misurata. Non basta a chi chiede spiegazioni, ma serve almeno a ridimensionare lo scenario peggiore.

La dichiarazione della madre lascia comunque aperti molti interrogativi. Dove sia stato Brown in quei giorni, perché abbia interrotto ogni comunicazione e quale fosse la natura delle presunte minacce non viene spiegato. Intanto, sui social, il suo caso diventa terreno di teorie, ricostruzioni parziali e contenuti virali. Solo con il ritorno di alcune attività online la tensione comincia a scendere.

Il ritorno online e i nodi aperti: sicurezza, brevetti e interessi industriali attorno a Plastoline

Dopo le parole della madre, Julian Brown riappare sul proprio profilo e torna a pubblicare contenuti e video. Non dà una spiegazione completa dell’assenza. E non chiarisce fino in fondo che cosa intendesse quando diceva di essere “sotto attacco”. La sua presenza online, però, conferma almeno un fatto: il giovane inventore non era scomparso, come molti avevano temuto.

Il punto centrale resta il futuro di Plastoline. Se il sistema fosse davvero capace di trasformare plastica in carburante in modo efficiente e con un impatto contenuto, toccherebbe settori pesanti: gestione dei rifiuti, riciclo, combustibili, filiere energetiche. Proprio per questo servono brevetti, controlli, certificazioni e verifiche esterne. Brown, per quanto emerso finora, lavora ancora in larga parte da solo e non risulta abbia presentato pubblicamente una documentazione tecnica completa.

In questa vicenda la prudenza è obbligata. Da una parte c’è un giovane inventore che ha costruito una comunità enorme attorno a un’idea legata ai rifiuti plastici e alla transizione energetica. Dall’altra ci sono affermazioni da verificare, timori rimasti senza spiegazione e una comunicazione a tratti frammentaria. Per ora il caso Julian Brown-Plastoline resta questo: un intreccio di invenzione, allarme social e domande aperte. Con una certezza, almeno. Brown è tornato online.