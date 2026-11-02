Il raggio di un puntatore laser può fare molto più di quanto immaginiamo

La domanda riguarda strumenti usati in aula, nei cantieri o durante una presentazione, ma anche i rischi legati a potenza, visibilità e regole d’uso. Gli esperti di fotonica chiariscono subito un punto: non esiste una distanza unica valida per tutti. Un fascio laser può andare molto più lontano del punto luminoso che riusciamo a vedere a occhio nudo. Ed è qui che nasce l’equivoco, spesso alimentato da schede tecniche poco chiare e video girati di notte.

La distanza fisica percorsa da un laser e la sua portata visibile non coincidono. Il raggio non “si ferma” dopo pochi metri: continua il suo cammino finché l’energia si disperde, viene assorbita o si confonde con la luce intorno. Quello che vediamo, però, è un’altra cosa: il puntino su un muro, una superficie, una roccia o una nuvola bassa. In una stanza buia, un puntatore laser rosso da pochi milliwatt può vedersi su una parete anche a decine di metri. All’aperto, di giorno, lo stesso oggetto può diventare quasi inutile già molto prima.

“La domanda corretta non è quanto arriva, ma a quale distanza resta rilevabile in quelle condizioni”, ripetono spesso i tecnici nei corsi sulla sicurezza laser. Conta anche il bersaglio: una parete bianca e opaca riflette più luce dell’asfalto scuro o di una superficie irregolare. Su materiali lucidi, invece, aumentano i riflessi. E con i riflessi crescono anche i rischi per gli occhi.

Divergenza del fascio: perché il punto si allarga con la distanza

Il limite non è solo la potenza. A fare la differenza è soprattutto la divergenza del fascio. Anche un laser ben collimato non resta una linea sottile all’infinito: più aumenta la distanza, più il punto si allarga. Poco, nei dispositivi migliori. Molto, in quelli economici o regolati male. La divergenza si misura di solito in milliradianti. Un valore di 1 milliradiante significa, in parole semplici, che il diametro del punto cresce di circa un metro ogni chilometro. A 100 metri può già essere largo diversi centimetri.

Dimostrazione in laboratorio: un puntatore laser rosso proietta il fascio verso una parete, mostrando visibilità e dispersione del raggio.

Più avanti, la stessa energia si distribuisce su una superficie più ampia e la luce sembra meno intensa. Non sparisce di colpo: si diluisce. Per questo due puntatori con la stessa potenza dichiarata possono comportarsi in modo molto diverso. Uno lascia un punto stretto e netto, l’altro una macchia larga e debole. Qualità dell’ottica, pulizia della lente e allineamento interno pesano più di quanto dica una semplice etichetta “5 mW” o “10 mW”.

Potenza, colore e atmosfera: che cosa cambia davvero nella visibilità

La potenza del laser, indicata in milliwatt, incide sulla visibilità. Ma non basta leggerla da sola. Un puntatore da 1 mW e uno da 5 mW non rendono allo stesso modo, anche se entrambi possono rientrare in classi considerate a basso rischio, se costruiti e usati correttamente. Oltre certe soglie, soprattutto con prodotti importati senza controlli chiari, il discorso cambia.

Pesa molto anche il colore del laser. L’occhio umano è più sensibile alla luce verde, intorno ai 532 nanometri, rispetto al rosso tipico dei puntatori da presentazione. Per questo un laser verde può sembrare più evidente di uno rosso con potenza simile. Non vuol dire che sia innocuo. Anzi: proprio perché appare più brillante, viene spesso preso alla leggera.

Poi c’è l’aria. Nebbia, polvere, umidità e fumo rendono il raggio laser visibile lungo il percorso, perché le particelle sospese diffondono parte della luce verso chi guarda. In una notte limpida, invece, si vede soprattutto il punto finale. In città entrano in gioco lampioni, insegne e fari delle auto; in campagna, al buio, lo stesso puntatore può sembrare molto più potente. Stesso strumento, risultato diverso.

Misurare la portata: sicurezza, norme e prove fatte nelle condizioni reali

Per misurare la portata di un puntatore laser servono criteri precisi: distanza, illuminazione, tipo di superficie, diametro del punto e potenza reale in uscita. Le prove fatte “a occhio”, magari puntando il raggio verso edifici lontani o nel cielo, non sono affidabili. E possono essere pericolose. Le autorità aeronautiche, in diversi Paesi, segnalano da anni i rischi dei laser diretti verso aerei ed elicotteri.

In Europa i dispositivi sono regolati da norme tecniche come la IEC 60825, che classifica i laser in base al rischio per occhi e pelle. Per l’uso comune, i puntatori dovrebbero restare entro limiti compatibili con una breve esposizione accidentale. Il problema, spiegano gli operatori del settore, è che online circolano prodotti con una potenza reale superiore a quella indicata. “Sull’etichetta c’è scritto poco, poi al banco di misura esce altro”, racconta un tecnico di laboratorio. La regola pratica resta semplice: non puntare mai un laser verso persone, animali, veicoli, finestre o velivoli.

Anche un dispositivo piccolo, se usato male, può danneggiare la retina o creare situazioni di rischio. Quanto lontano arriva davvero? Dipende da divergenza, potenza, colore, atmosfera e bersaglio. Ma la domanda più utile, alla fine, è un’altra: a quale distanza può essere usato senza mettere nessuno in pericolo.