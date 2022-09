Il RE degli smartwatch CROLLA su Amazon: Samsung Galaxy Watch5 a 221€

Stai cercando un ottimo smartwatch Android e non sai quale scegliere? La soluzione al tuo dilemma è abbastanza semplice: lo straordinario Samsung Galaxy Watch5 è in offerta su Amazon al prezzo più vantaggioso di sempre grazie a uno sconto del 26%.

Ad appena 221€, infatti, il wearable del colosso sudcoreano è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Prezzo shock su Amazon per l’ottimo Samsung Galaxy Watch5: affare d’oro

Il design è quello che ci si aspetta da un wearable di fascia premium: materiali di altissimo livello e una bellissima cassa circolare che abbraccia un altrettanto valido display touch super fluido e ben illuminato (anche sotto la luce del sole).

Sotto il cofano, inoltre, sono presenti un gran numero di sensori e tecnologie avanzatissime per monitorare la tua salute e l’attività fisica in generale. Il sensore HR non si limita solo a registrare 24/7 il tuo battito cardiaco, ma monitora anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) ed effettua ECG (elettrocardiogramma) con la semplice pressione di un tasto virtuale.

Il tutto è accompagnato da un gran numero di funzioni per il fitness che trasformano il wearable in un vero e proprio coach virtuale. Una volta allacciato al polso, infatti, Samsung Galaxy Watch5 è immediatamente pronto a registrare le statistiche più importanti durante gli allenamenti per darti modo di migliorare la tua forma fisica.

Solo oggi hai la possibilità di allacciare al polso il miglior smartwatch Android di sempre al prezzo più economico di tutto il web. Se lo metti subito nel carrello ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.