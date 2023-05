Il RE dei budget phone SPROFONDA su eBay: Redmi Note 11s ad appena 189€

Con Redmi Note 11s in super offerta su eBay hai già trovato quale smartphone Android acquistare. Anche se si tratta di uno tra i più popolari budget phone, il device vanta una scheda tecnica invidiabile da molti altri device nella stessa fascia di prezzo. Tuo ad appena 189€ grazie a uno sconto immediato del 37%, il telefono del colosso cinese è realizzato con materiali di buona fattura e con un design apprezzabile.

Nonostante il calo di prezzo di una certa entità, Redmi Note 11s monta un validissimo pannello AMOLED da 6.43 pollici super smooth a 90 Hz, una fotocamera selfie di qualità e una batteria da ben 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza fatica.

Appena 189€ su eBay per il Redmi Note 11s è un affare senza precedenti

Il tutto, inoltre, è mosso da uno scattante processore octa core di MediaTek con di fianco 6 GB di RAM per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno. Leggero, sottile e comodo da usare, il device è anche un ottimo camera phone: sul retro, infatti, la fotocamera quadrupla è capeggiata da un sensore principale da 108 MP per scatti e video mozzafiato.

Prendi questa occasione al volo e acquista subito l’ottimo budget phone di Redmi: saprà soddisfare le tue personali esigenze sotto tanti punti di vista e, inoltre, ti arriva a casa in pochissimo tempo e addirittura senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.