Il Realme scontato di 300€ non si era MAI VISTO: oggi ti costa POCHISSIMO

Amazon questa volta ha davvero esagerato, infatti il prodotto ha raggiunto quasi milioni di click in pochissime ore. Ebbene sì, se hai intenzione di cambiare il tuo vecchio smartphone, oggi è quel giorno. Ti puoi portare a casa il Realme GT 2 Pro a soli 449,99€, invece di 749,99€. Non fartelo scappare, corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

L’occasione bomba del giorno è questa. Un Realme GT 2 Pro ad un prezzo basso così non si era davvero mai visto prima. Dal colore bianco, ma soprattutto con un mega sconto del 40%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Realme GT 2 Pro, display da 6.7 pollici, architettura nuovissima e tecnologia Imaging ProLight

Si tratta dell’occasione del giorno, un Realme GT 2 Pro davvero da urlo, con un mega sconto del 40%. Non ti resta che andare a vederlo su Amazon, con i tuoi stessi occhi. Un prezzo basso così non si era davvero mai visto prima.

Questo modello di Realme, sfrutta la nuova architettura Armv9 e una anche una nuova tecnologia a 4 mn. Inoltre, offre anche una CPU dalle prestazioni il 20% più veloce. Ma non solo anche una GPU dalle prestazioni migliori fino al 30%. Quindi è davvero migliorato rispetto alle versioni passate.

Inoltre, il display Super Reality è in grado di combinare la più avanzata ottimizzazione di hardware e software di visualizzazione, così da offrire una reattività davvero fulminea. Si pensi solo che il display a 10 bit è in grado di riprodurre oltre 1,07 miliardi di colori differenti, ovvero 64 volte in più rispetto ai normali schermi.

Il momento del cambio telefono è arrivato, questo Realme GT 2 Pro è ciò di cui hai bisogno, corri a vederlo su Amazon prima che sia troppo tardi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.