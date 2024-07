Il Robot Aspirapolvere 2-in-1 PIU' POTENTE di sempre a 250 EURO IN MENO

Vuoi una casa impeccabile ma non hai mai tempo per le pulizie domestiche? Delega tutto al Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Roborock Q5 Pro+, oggi disponibile su Amazon a soli 299 euro con uno sconto bomba del 46%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere è davvero irripetibile, coglila al volo!

Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Roborock Q5 Pro+: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Roborock Q5 Pro+ è un concentrato di potenza di cui non potrai più fare a meno!

Il dispositivo è in grado di svuotare automaticamente la polvere e lo sporco nel sacchetto per la polvere da 2,5 litri. L’autonomia è di un massimo di 7 settimane senza bisogno di sostituzione: questo vuol dire che potrai utilizzarlo per più di un mese senza pensieri!

Inoltre, attraverso il serbatoio dell’acqua da 180 ml, può rimuovere facilmente le macchie anche ostili ed è opzionale con un design rimovibile.

Un’altra punta di diamante di questo robottino è la Navigazione LiDAR PreciSense unita alla mappatura 3D che permette di scansionare e creare mappe dettagliate: in questo modo il dispositivo trova un percorso ottimale per pulire la casa, rimuovendo lo sporco ovunque si nasconda, anche negli angoli più nascosti. In più, per evitare cadute o malfunzionamenti, rileva automaticamente le scale e i luoghi in cui è più facile incastrarsi definendoli “zone vietate”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.