Il robot aspirapolvere che hai sempre sognato arriva da Lidl e costa meno di una cena fuori

Un robot aspirapolvere a meno di 90 euro può diventare una soluzione interessante per chi vuole alleggerire le pulizie quotidiane senza spendere troppo.

Lidl punta su un modello connesso e semplice, pensato soprattutto per appartamenti senza troppi ostacoli e per chi cerca un primo dispositivo di questo tipo. Il prezzo è sicuramente uno degli elementi che attirano di più, ma prima dell’acquisto conviene capire bene cosa offre davvero e dove emergono i suoi limiti.

Prezzo in calo e dotazione inclusa: cosa offre il robot sotto i 90 euro

Il dato che salta subito agli occhi è il prezzo: 89 euro, contro i 119 euro indicati prima, con uno sconto del 25%. La soglia dei 90 euro pesa, eccome. Per chi ha sempre rinviato l’acquisto di un robot aspirapolvere perché troppo caro, il Silvercrest Lidl diventa una proposta concreta.

Nella confezione, secondo quanto riportato da Lidl, ci sono la stazione di ricarica, due spazzole laterali già previste più due di ricambio, due filtri EPA-12 e una piccola spazzola per la pulizia del dispositivo. Non c’è invece la base con svuotamento automatico, ormai frequente sui modelli più costosi. E non c’è nemmeno il telecomando. Si comanda dal pulsante sul robot oppure tramite app Lidl Home: comodo per molti, meno immediato per chi preferisce i tasti fisici. Un dettaglio da tenere presente, soprattutto se il robot viene usato da più persone in casa.

Autonomia, aspirazione e modalità di pulizia: i limiti della scheda tecnica

La batteria Li-Ion da 2.900 mAh promette fino a 90 minuti di autonomia in modalità Auto, con ritorno automatico alla base quando la carica scende. La potenza di aspirazione dichiarata arriva a 3,0 kPa. Il contenitore della polvere è da 0,42 litri: può bastare per passaggi frequenti, ma diventa meno pratico se in casa ci sono animali o molta polvere. Il rumore indicato è di circa 75 dB. Lidl lo presenta come contenuto, ma in una stanza piccola si sente.

Le modalità di pulizia sono cinque: Classica, con movimento casuale, Auto a fasce, Angoli lungo le pareti, Spot per una zona precisa e Manuale tramite app. La navigazione, però, resta semplice. Non c’è una mappa dettagliata della casa, né una gestione evoluta delle stanze. I tre sensori antiurto e i due sensori anticaduta aiutano a evitare mobili e scale. Aiutano, appunto. Non fanno miracoli.

Case adatte e casi da evitare: quando il Silvercrest può davvero convenire

Il robot aspirapolvere Silvercrest sembra pensato soprattutto per appartamenti piccoli o medi, con parquet, piastrelle, laminato e pochi tappeti a pelo corto. Con i suoi 8,3 centimetri di altezza e circa 2,11 chili di peso, può passare sotto diversi mobili bassi, anche se tutto dipende da com’è fatta davvero la casa. L’app Lidl Home, compatibile con iOS dalla versione 11 e Android dalla versione 6, permette di programmare le pulizie o avviare un passaggio al volo, magari prima di rientrare dal lavoro.

Conviene meno, invece, in abitazioni su più piani, con molti ostacoli, tappeti spessi o aspettative da robot di fascia superiore. Il serbatoio va svuotato spesso, le spazzole vanno pulite e la navigazione non è raffinata. Per un primo acquisto, però, il rapporto tra prezzo basso, dotazione e funzioni essenziali può avere senso, soprattutto considerando che l’offerta è disponibile sul sito francese Lidl.fr. A patto di sapere prima del clic che si sta comprando un aiuto quotidiano. Non un sostituto delle pulizie vere.