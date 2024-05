Il Robot aspirapolvere PIU' POTENTE di sempre a 100 EURO IN MENO

Da ora in poi potrai delegare le pulizie di casa ad un potentissimo gioiellino della tecnologia! Si tratta del Robot aspirapolvere iRobot Roomba 692, oggi disponibile su Amazon a soli 199 euro con un mega sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Robot aspirapolvere iRobot Roomba 692: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 è un alleato perfetto per le pulizie domestiche grazie alle sue numerose funzionalità.

È dotato di un sistema di pulizia a 3 fasi che cattura sporco, polvere e detriti da tappeti e pavimenti. Inoltre impara le tue abitudini di pulizia e suggerisce programmi per soddisfare le tue esigenze; si preoccupa anche di ciò che a te potrebbe sfuggire, come la pulizia extra durante la stagione delle allergie.

Compatibile con Alexa e Google Assistant, il Roomba 692 pulisce al suono della tua voce oltre a funzionare con i dispositivi Google Home e Amazon Alexa rendendo ancora più smart le pulizie domestiche.

Le spazzole multi-superficie catturano qualsiasi cosa, dalla polvere sottile ai detriti di grandi dimensioni da tappeti e pavimenti. Inoltre il robot dispone della Navigazione iAdapt ovvero una suite completa di sensori avanzati che gli consente di navigare sotto, intorno ai mobili e lungo i bordi delle pareti per una casas sempre impaccabile in ogni angolo.

