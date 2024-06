Il Robot Aspirapolvere PIU' POTENTE in commercio a quasi META' PREZZO (-46%)

Perché stancarsi e spezzarsi la schiena per far brillare i pavimenti di casa quando può pensarci un gioiellino della tecnologia come questo? Parliamo del Robot Aspirapolvere LEFANT, oggi disponibile su Amazon a soli 149 euro grazie ad uno sconto folle del 46%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino ed avere anche la spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comodissime rate mensili a tasso zero. Cosa aspetti? Una mega promozione del genere è unica e non capita tutti i giorni!

Tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo del Robot Aspirapolvere LEFANT

Il Robot Aspirapolvere LEFANT è l’alleato che tutti vorrebbero nelle pulizie domestiche, in grado di rendere brillante qualsiasi superficie di casa.

Si caratterizza per un design di ultima generazione che vanta 13 coppie di sensori omnidirezionali e 2 set di sensori lungo la parete. In questo modo riesce a regolare in modo intelligente il percorso, ad evitare gli ostacoli e a non cadere in presenza di scale.

La sua potenza di aspirazione che arriva fino a 4500 Pa è straordinaria e può essere regolata in 4 marce in base alle esigenze diverse di pulizia. L’efficienza è, ovviamente, garantita su ogni tipologia di superficie infatti riesce ad eliminare fino al 99% di immondizia, polvere e peli di animali domestici.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco del robot: il dispositivo può lavorare fino a 165 minuti no-stop e, tra l’altro, l’emissione di rumori è minima così da non essere disturbati durante il lavoro o il sonno.

Oggi il Robot Aspirapolvere LEFANT è disponibile su Amazon a soli 149 euro grazie ad uno sconto folle del 46%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino ed avere anche la spedizione gratuita. Cosa aspetti? Una mega promozione del genere è unica e non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.