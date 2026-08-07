Il rompicapo dei 4 prigionieri: tanto banale quanto particolare, chi lo risolve viene assunto subito da Google

Un dettaglio che nessuno pronuncia può diventare l’unica informazione necessaria per risolvere un rompicapo apparentemente impossibile.

Quattro prigionieri, due cappelli bianchi, due neri e un muro: non servono calcoli complicati, ma la capacità di capire ciò che gli altri sanno. Il quesito viene spesso presentato online come una prova da colloquio Google, anche se questa origine non è documentata con certezza. Il fascino resta intatto: la risposta nasce da un silenzio.

Le regole del rompicapo dei quattro prigionieri

I quattro prigionieri sono disposti in fila e guardano tutti nella stessa direzione. Tra il terzo e il quarto c’è un muro, che impedisce all’ultimo di vedere gli altri. Ognuno porta un cappello, scelto tra due bianchi e due neri, ma non può osservare il proprio. Nessuno può voltarsi, muoversi o comunicare con gesti.

Nella configurazione classica, il prigioniero numero 1 vede i cappelli del 2 e del 3. Il numero 2 vede soltanto quello del 3, mentre il 3 e il 4 non vedono alcun cappello. Tutti conoscono le regole e sanno quanti colori sono disponibili. Appena uno riesce a identificare con assoluta certezza il proprio cappello, deve pronunciarne il colore.

La parola decisiva è proprio certezza. Non è permesso tentare una risposta a caso: il prigioniero deve arrivarci usando soltanto ciò che vede e ciò che può dedurre dal comportamento degli altri. Il muro sembra l’ostacolo principale, ma in realtà il vero indizio è il tempo che passa senza che nessuno parli.

Il silenzio che permette di trovare la soluzione

Il prigioniero numero 1 si trova nella posizione migliore perché vede due cappelli. Se davanti a lui fossero entrambi bianchi, saprebbe immediatamente di indossarne uno nero, dato che i cappelli bianchi disponibili sono già stati utilizzati. Lo stesso ragionamento funzionerebbe al contrario se vedesse due cappelli neri.

Eppure il numero 1 rimane in silenzio. Questo significa che i cappelli del 2 e del 3 non possono essere uguali: uno è bianco e l’altro nero. Il prigioniero numero 2 ascolta quel silenzio e ottiene così un’informazione decisiva. Guardando il cappello del numero 3, può finalmente stabilire il colore del proprio.

Se il numero 3 porta un cappello bianco, il numero 2 deve averlo nero; se il 3 lo porta nero, il 2 deve averlo bianco. È quindi il prigioniero numero 2 a rispondere per primo. Non ha visto più degli altri e non ha ricevuto suggerimenti espliciti: ha trasformato l’assenza di una risposta in una prova logica.

C’entra davvero Google e cosa mette alla prova

Il rompicapo viene spesso chiamato “test di Google”, ma non esistono conferme solide che questa specifica versione sia stata usata stabilmente dall’azienda. Per anni molte domande logiche sono state attribuite ai colloqui delle grandi società tecnologiche, talvolta senza fonti verificabili. Google stessa ha poi ridimensionato i rompicapi astratti, giudicandoli poco utili per prevedere le prestazioni professionali.

Risolverlo, quindi, non garantisce certo un’assunzione immediata. Il quesito mostra però alcune capacità interessanti: attenzione alle regole, ragionamento sulle conoscenze altrui e controllo dell’impulso a rispondere troppo presto. La parte elegante è proprio questa: chi ha più informazioni non dà la soluzione, mentre chi vede un solo cappello comprende il significato del silenzio.

Il rompicapo sembra banale soltanto dopo aver letto la spiegazione. Prima, costringe a cambiare prospettiva e a considerare che anche una mancata azione può trasmettere informazioni. È il motivo per cui continua a circolare: la risposta non dipende da formule o cultura generale, ma da un passaggio semplice che diventa evidente solo quando si smette di guardare esclusivamente i cappelli.