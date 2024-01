Il router 4G Huawei top di gamma: il prezzo di stupirà!

Non puoi attivare una connessione fissa a casa o sei in cerca di un prodotto perfetto per la tua seconda casa? Ecco il router 4G Huawei dalle caratteristiche top, ma dal prezzo super concorrenziale. Grazie all’ottimo sconto Amazon del 13%, oggi puoi averlo a soli 103,79€! Ha tantissime funzionalità ed è compatibile con il 4G Cat.7! La velocità è servita!

Veloce e performante: ecco il router 4G Huawei perfetto per te!

Ci sono molte situazioni in cui, purtroppo, è impossibile accedere alla rete fissa. Esistono però prodotti molto interessanti che permettono di ovviare a questo problema e, grazie ai costi di connessione via cellulare sempre più bassi, ti permettono di collegare la tua casa con pochissimi euro.

Il primo step però è l’acquisto del prodotto giusto. Noi abbiamo scovato per te un’offerta che ti farà risparmiare e che ti permetterà di acquistare un prodotto di fascia alta.

Si tratta di un router 4G Huawei di Cat.7. Questo vuol dire che la connettività offerta è molto più stabile e veloce dei prodotti più economici. La Cat.7 4G permette di collegare simultaneamente più antenne dello stesso operatore in automatico. Questo vuol dire che, anche in quelle zone sovraffollate o dove la connettività è poco stabile, si migliorano di gran lunga le prestazioni e la stabilità della propria rete cellulare. Si migliora inoltre il PING della connessione. Ovviamente, la sim inserita del prodotto deve essere abilitata a raggiungere velocità di 300 Mbps: questa è un’informazione che è facilissimo reperire dal proprio operatore.

Il dispositivo ha una forma molto classica, tipica dei modem router all-in-one. La sim si inserisce dalla parte inferiore. Si tratta di un’operazione molto semplice, alla portata di tutti.

In confezione, Huawei fornisce una guida dettagliata per installare il dispositivo nel modo corretto: sarà un gioco da ragazzi ottenere la connettività. A bordo, ovviamente, non mancano 4 porte Ethernet. Sono perfette per il collegamento di prodotti come SmartTV o computer fissi. Ovviamente, risponde a standard Wi-Fi tra i più recenti.

Se vuoi portare la connessione fissa dove non puoi averla, questo router 4G Huawei fa decisamente al caso tuo! Oggi costa solo 103,79€ grazie all’offerta Amazon che lo sconta del 14%. Acquistalo e non te ne pentirai!

