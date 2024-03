Il router super a prezzo scontatissimo: ecco il TP-Link MR1500X!

Nell’era smart working e delle TV connesse, una copertura Wi-Fi stabile e veloce è diventata una necessità per tutti. Il MERCUSYS TP-Link MR1500X con Wi-Fi 6 Dual-Band è il dispositivo giusto che risponde a tutte le esigenze di connettività, offrendo prestazioni elevatissime a un prezzo molto competitivo. Con un costo di 35,99€ permesso dallo sconto del 5% su Amazon, questo router è un device da acquistare subito!

Il router più conveniente in rapporto qualità/prezzo: in promo il TP-Link MR1500X

Il MERCUSYS TP-Link MR1500X è un router entry level molto interessante. Il device è dotato dello standard Wi-Fi 6 e riesce a gestire più dispositivi contemporaneamente, grazie a tecnologie come OFDMA e MU-MIMO.

Con velocità di 1201Mbps su 5 GHz e 300Mbps su 2,4 GHz, il MR1500X è in grado di supportare streaming in 4K, gaming online e videochiamate in contemporanea. Ovviamente, anche la connessione alla quale si appoggia, deve essere in grado di supportare questo livello di multitasking.

La configurazione del router è intuitiva e gestibile tramite l’app TP-Link, che permette di controllare la rete con estrema comodità dallo smartphone. Le funzionalità come il Parental Control e la Rete Ospiti offrono tanta flessibilità.

Nonostante il prezzo molto contenuto, il TP-Link MR1500 è dotato di ben 4 antenne per la diffusione del Wi-Fi in casa. Questo permette di sfruttare al massimo la connessione in ogni angolo della propria abitazione.

Approfitta dello sconto del 5% e porta a casa il MERCUSYS TP-Link MR1500X a soli 35,99€ su Amazon. È un ottimo device sia guardando al rapporto qualità/prezzo che alle caratteristiche tecniche generali. Acquistalo subito e non te ne pentirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.