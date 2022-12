Il rugged phone perfetto per il cantiere e lo sport estremo costa una MISERIA

Se siete alla ricerca di un telefonino rugged, di quelli che resistono agli urti improvvisi e alle cadute accidentali, sappiate che su Amazon oggi trovate l’ottimo TCL 3189 a prezzo stracciato. Telefono robusto e pratico con bordi rinforzati, può cadere su una superficie dura da fino a due metri senza problemi. Insomma è l’ideale per chi pratica sport estremi o un lavoro manuale, magari in un cantiere, ed ha quindi bisogno di un cellulare resistente a tutto. Costa appena 59€ grazie allo sconto del 25% sul prezzo di listino, e ti arriva subito a casa con le spedizioni gratis grazie a Prime.

TCL 3189, il telefono rugged forte e robusto

Costruito con materiali solidi e antri graffio, con tasti ampi e solidi, questo telefonino ha tutto ciò che ti serve per ogni occasione. La base è rinforzata con viti agganciate alla scocca protettiva del telefono, e grazie a un ampio passante è possibile agganciarla facilmente alle fasce dello zaino o al gancio del moschettone, pronto per essere impugnato se serve.

Il dispositivo supporta la funzione VoLTE*** per le chiamate vocali in HD tramite la connessione 4G, per un suono nitido e puliti. A conferma poi della sua natura “particolare”, il telefobno è dotato di un bel pulsante dedicato alle emergenze, di un comando rapido che lo trasforma in torcia elettrica e di una batteria da 2.200 mAh.

Posto che la durata effettiva della batteria dipende dall'uso personale (potenza del segnale di rete, utilizzo delle app, ecc), il TLC 3189 ha una buona durata e consente all'utente di usarlo fino a 32 ore in chiamata, con i tempi di ricarica che ai aggirano attorno alle 4 ore in media.

