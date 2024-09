Il Running Watch PIU' INNOVATIVO sul mercato a PREZZO SCHOCK su Amazon

Settembre è appena cominciato e sei pronto a rimetterti in forma? Allora non farti scappare l’occasione di acquistare il Running Watch con GPS Polar Pacer: oggi è disponibile su Amazona a soli 136 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Running Watch con GPS Polar Pacer: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Running Watch con GPS Polar Pacer è uno dei migliori alleati per gli appassionati di corsa e per chi vuole rimettersi in forma dopo le vacanze estive.

Questo modello offre tutte le funzioni utili per chi vuole iniziare a correre: tempo, andatura, distanza, lap, GPS, monitoraggio della frequenza cardiaca dal polso, funzioni per l’allenamento, sonno e recupero. In più vanta una serie di funzioni specifiche per l’allenamento e il recupero: in particolare puoi usufruire di una guida personalizzata e feedback con monitoraggio dello sforzo e carico cardiaco nel breve e lungo periodo.

Una delle sue caratteristiche di spicco è il GPS accurato che utilizza un’antenna satellitare in grado di rilevare ogni tratto ed ogni curva del tuo percorso, così da monitorare al meglio i chilometri effettuati.

La modalità di utilizzo è semplicissima anche grazie al Display MIP (memory-in-pixel) che è ad alto contrasto e, quindi, riflette i colori in modo da rilasciare la massima leggibilità dei dati in ogni condizione di luce.

