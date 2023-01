Il Samsung Galaxy Tab S7+ ti aspetta scontato su Amazon per un incontro a due

Credeteci se ve lo diciamo, ma il Samsung Galaxy Tab S7+ (6/256GB) è letteralmente una bestia di tablet. C’è poco altro da dire su un dispositivo a cui non manca proprio nulla, pensato principalmente per soddisfare le esigenze dei professionisti. Non a caso vanta un display ultra fluido da 12,4” e un processore tra i più potenti di Samsung. Collegato poi a una tastiera dà il meglio di sé, offrendo prestazioni simili a quelle di un PC. Oggi puoi comprarlo su Amazon a 712€, tutto incluso, anche le spedizioni via Prime.

Grazie alla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 865 Plus questo dispositivo vanta una grande potenza di elaborazione in una soluzione intuitiva e intelligente, per eseguire giochi a ritmi elevati e lavorare in multitasking con facilità. Oltre al processore intelligente, il tablet sfrutta il 5G superveloce per riprodurre in streaming, giocare e scaricare con una potenza mai vista.