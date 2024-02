Il San Valentino di MediaWorld a tutto Garmin: Venu 2 Plus crolla a 299€

Lo sportwatch Garmin Venu 2 Plus è tra i protagonisti della nuova promozione I Love Tech San Valentino di MediaWorld. Il modello con cassa Powder Gray è in offerta a 299 euro invece di 449,99 euro, con un risparmio superiore dunque ai 150 euro.

La durata della batteria superiore alla media, le informazioni dettagliate sul proprio benessere fisico e il supporto alle chiamate bluetooth sono tra i principali punti di forza di Venu 2 Plus del marchio Garmin, uno dei migliori indossabili oggi disponibili sul mercato.

Garmin Venu 2 Plus in offerta a 299 euro sul sito di MediaWorld

Tra le principali funzionalità della seconda generazione di Venu nella versione Plus si annovera il monitoraggio avanzato di stress, frequenza cardiaca, sonno e attività fisica, al fine di misurare i livelli di energia del proprio corpo.

L’anima sportiva si accende con oltre 25 profili sport integrati, tra cui corsa all’aperto, bici e nuoto. E tutte le statistiche complete sono disponibili sull’app Garmin Connect, disponibile al download gratuito su Android e iOS.

Un altro fiore all’occhiello dello sportwatch di casa Garmin è la durata della batteria. Con un uso tipico, offre un’autonomia fino a 9 giorni consecutivi.

Venu 2 Plus, il nuovo sportwatch di Garmin, è in offerta a soli 299 euro sul sito mediaworld.it. Rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico, pari a 449,99 euro, il risparmio è di oltre 150 euro. Inoltre, se si sceglie l’opzione di Ritiro in negozio, le spese di spedizione sono gratuite (ricordati di aggiungere il segno di spunta accanto all’opzione desiderata al momento del pagamento dell’articolo).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.