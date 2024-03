Il set da 2 Lampadine WiFi SMART in OFFERTA SPECIALE su Amazon

Rendi smart l’illuminazione di casa con la TP-Link Lampadina WiFi Intelligente! Oggi la confezione da 2 pezzi è disponibile su Amazon in offerta speciale a soli 18 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

TP-Link Lampadina WiFi Intelligente: funzionalità e modalità di utilizzo

Con la TP-Link Lampadina WiFi Intelligente potrai creare facilmente scenari per la tua routine o le tue attività quotidiane regolando luminosità, temperatura della luce e colori, con 16 milioni di colori tra cui scegliere.

È possibile collegare la tua lampadina intelligente con Amazon Alexa o Google Assistant e controllarla semplicemente tramite voce. In più, attraverso l’app Tapo, puoi creare i tuoi effetti di luce preferiti regolando i colori a tuo piacimento e che puoi salvare. Puoi anche impostare più orari in base alle tue esigenze che possono essere ripetuti giornalmente o settimanalmente.

Il dispositivo non richiede alcun hub e si connette alla rete Wi-Fi di casa. Puoi controllare questa lampadina intelligente da remoto sul tuo smartphone tramite l’app Tapo poter accendere, spegnere o cambiare i colori anche quando si è lontani da casa.

Non avrai nessun problema neanche con le bollette: la TP-Link ha un basso consumo energetico di 8,7 W rispetto alle normali lampadine da 60 W.

Oggi la confezione da 2 TP-Link Lampadine WiFi Intelligente è disponibile su Amazon in offerta speciale a soli 18 euro con uno sconto del 5%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.