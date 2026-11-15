Il set Lego in super sconto su Amazon è il regalo perfetto per Natale: meno di 20 euro

A segnalarlo è il portale tedesco Giga. Il punto, qui, è il prezzo: sotto i venti euro, una cifra che lo rende un’idea semplice per colleghi, amici o appassionati Lego non facili da sorprendere. E la linea Botanicals, ormai, non è più solo gioco: finisce su scrivanie, mensole e librerie.

Il set “Gemütliche Pflanzen” 10371 è in vendita sul Lego Store a 19,99 euro. Al momento della segnalazione risulta ordinabile, ma con spedizione prevista dal 4 dicembre 2026. Non è quindi un acquisto con consegna immediata. Chi vuole metterlo sotto l’albero farebbe bene a tenerlo a mente: i tempi sembrano ancora in linea con il Natale, ma meglio non aspettare gli ultimi giorni.

Sul sito Lego viene indicata anche la soglia per la consegna gratuita: oltre 55 euro di acquisti non si pagano i 3,50 euro normalmente richiesti per la spedizione. Un dettaglio piccolo, certo, ma non irrilevante. Molti potrebbero aggiungere un altro set, una bustina regalo o qualche articolo della stessa linea. Del resto questi prodotti funzionano spesso così: ne compri uno per regalarlo e alla fine ne prendi un altro per te. Capita più spesso di quanto si ammetta.

Menta, camomilla e due vasi sorridenti: cosa c’è nella scatola

La confezione Lego Botanicals 10371 contiene 248 pezzi e permette di costruire due piccole piante decorative: una menta e una camomilla. Entrambe sono sistemate in vasi colorati con un volto sorridente, in pieno stile Botanicals: oggetti compatti, riconoscibili, facili da piazzare in casa senza occupare lo spazio dei set più grandi.

Due piccole piante decorative in mattoncini su una scrivania, idea regalo economica per Natale in stile Botanicals.

Il vaso marrone tiene in mano un libro, quello viola una tazza da tè. Dettagli semplici, quasi da salotto, che spiegano bene il nome del set: “Gemütliche Pflanzen”, cioè piante accoglienti, dall’aria tranquilla. Secondo quanto riportato nella recensione originale, non ci sono adesivi. Per molti appassionati Lego è una buona notizia: niente applicazioni storte, niente pezzi da allineare con il fiato sospeso. Solo mattoncini da montare. Sembra poco, ma chi costruisce set Lego sa quanto conti.

Perché i Lego Botanicals stanno bene su scrivanie e librerie

La linea Lego Botanicals negli ultimi anni ha conquistato anche un pubblico adulto. Non solo bambini, quindi, ma collezionisti e persone in cerca di piccoli oggetti da esporre. Il motivo è facile da capire: una volta montati, questi set non danno l’idea del giocattolo lasciato in giro. Sembrano decorazioni da scrivania, da mensola, da libreria. Stanno bene accanto a una lampada, vicino a una pila di libri o persino di fianco al monitor del computer.

Con le piante con volto sorridente l’effetto è ancora più evidente, perché il set aggiunge un piccolo racconto. Non sono soltanto menta e camomilla: sono due personaggi. Uno legge, l’altro beve il tè. La costruzione, stando alla descrizione del prodotto, resta breve e alla portata di tutti. Anche di chi non compra Lego da anni ma vuole un oggetto curato, senza troppo impegno. È un regalo che non ha bisogno di grandi spiegazioni: si apre, si monta, si mette lì.

Gli altri set della serie: su Amazon spuntano prezzi più bassi

Il nuovo “Gemütliche Pflanzen” 10371 è il terzo set della serie dedicata alle piante con faccine. Prima erano arrivati “Fröhliche Pflanzen” e “Schaukelnde Pflanzen”, due confezioni costruite sulla stessa idea: vasi colorati, espressioni allegre, dimensioni ridotte e un uso chiaro come decorazione. C’è anche la possibilità di scambiare vasi e piante tra i diversi set, creando combinazioni nuove senza comprare pezzi extra.

Secondo la segnalazione di Giga, gli altri due prodotti sono già disponibili su Amazon a prezzi più bassi rispetto al listino da 19,99 euro. “Fröhliche Pflanzen” viene indicato a 11,69 euro, con un prezzo alternativo segnalato a 13,99 euro. “Schaukelnde Pflanzen”, invece, è riportato a 14,98 euro.

Come sempre, i prezzi online possono cambiare in fretta: contano venditore, scorte e promozioni del momento. Per chi cerca un regalo economico, però, il confronto torna utile. Il nuovo set resta sotto i venti euro sul canale ufficiale Lego; i precedenti possono convenire se l’obiettivo è spendere il meno possibile. La formula, in ogni caso, non cambia: pochi pezzi, montaggio rapido, bel colpo d’occhio. E per molti fan Lego, a Natale, può bastare.