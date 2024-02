Il SET mouse+tastiera che CONVIENE su Amazon: oggi a SOLI 14€, affrettati

Se anche tu sei sempre al pc e stai cercando di avere la massima comodità, beh, allora non dovresti davvero perderti questa offerta bomba, vale a dire, un set di tastiera + mouse, oggi te la porti a casa a nulla. La trovi a solamente 14,19€, invece di 17,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che termini!

Non vorrai mica farti scappare questa occasione davvero shock di Trust. Oggi, con il mega sconto pazzo del 5%. Non ti resta che selezionare il coupon ed aggiungere la tastiera al carrello, al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Trust Taro Set Tastiera E Mouse Cablati USB

Non potrai crederci quando la vedrai, perché questo set viene davvero niente ed è davvero top di gamma. Una tastiera che ti aiuterà nei momenti di lavoro più pesanti e nei momenti di svago, e un mouse perfetto per ogni cosa.

Il kit silenzioso di tastiera e mouse Trust Taro ha un layout integrale italiano QWERTY e comprende anche un tastierino numerico, per ottimizzare la produttività. Il set comprende un comodo mouse adatto sia per chi usa la destra che per gli utenti mancini.

La tastiera è resistente ai liquidi, quindi non sarà certo qualche schizzo a fermarti. Basta collegare il cavo USB da 180cm per iniziare subito a usare questo semplice set sul laptop o sul PC Windows, macOS o chrome OS.

Corri immediatamente su Amazon ne restano davvero pochi di set, si tratta davvero di un’occasione furbissima. Non farti scappare questa offerta davvero unica. Sconto pazzo del 5%

