Il sistema fotovoltaico AMMAZZA bolletta da 3 kW in sconto: prezzo ghiotto

Secondo quanto stimato dai principali esperti del settore, per soddisfare il fabbisogno medio annuo di energia elettrica di un nucleo familiare composto da quattro persone ci vogliono almeno circa 2.700 kWh. Ciò significa che per sviluppare una tale mole di energia attraverso un sistema di pannelli fotovoltaici serve un impianto di almeno 3 kW.

E questo a prescindere dal fatto che si voglia o meno immagazzinare parte dell’elettricità prodotta per la sera o i giorni in cui se ne genera meno, magari per questioni ambientali, dotandosi di una apposita batteria domestica per l’accumulo. Ecco quindi che ci viene incontro questo kit completo disponibile oggi su Amazon su Amazon a soli 1.059€.

Kit fotovoltaico 3 Kilowatt: il prezzo è super ghiotto

L’impianto in questione è composto da due pannelli solari Off-grid da 240W 12V con Inverter e batteria al litio, pannello Solare da 120W*2+ e regolatore di Carica da 30A+ batteria lifepo4 da 50Ah*1+ Inverter da 600W: questo kit fai da te ha praticamente tutto quello che ti serve per produrre energia a sufficienza per alimentare fino a 2-3KW di elettrodomestici, o per essere accumulata per le ore serali.

Di conseguenza è in grado di produrre in un anno quasi un quarto del consumo di energia elettrica di una famiglia media. Ciò significa che non coprirà tutti i costi e le esigenze del nucleo domestico, ma contribuirà a ridurli visto che comunque fornirà la sua parte di energia magari per tenere accesa la stufa o il microonde. Il controller di carica solare intelligente ECO-WORTHY fornisce in tal senso protezione contro cortocircuiti, sovraccarica e scarica eccessiva, migliorando l’efficienza del sistema solare e prolungando la durata della batteria (venduta a parte).

La struttura è infatti predisposta per ospitare in futuro un sistema d’accumulo, cioè a dire una o più batterie adibite allo scopo di immagazzinare l’energia elettrica prodotta in eccesso e di conservarla in caso di necessità. Sono presenti 2 porte USB (massimo 5V / 2A) per la ricarica dei telefoni e 1 display LCD che mostra lo stato di funzionamento, compatibile con batterie piombo-acido e litio fosfato. Quindi fallo tuo su Amazon a soli 1.059€ e potrai ridurre i costi sulla bolletta anche tu.

