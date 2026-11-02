Il sistema usato dagli elettricisti per avere tante prese in cucina senza bucare e senza multipresa

Una soluzione pensata soprattutto per le case in affitto, dove la praticità conta, ma conta anche poter riconsegnare l’appartamento com’era alla fine del contratto.

Il sistema spiegato da Llorente, che pubblica consigli pratici con l’account installaciones_llorente, è piuttosto lineare: si usa la presa elettrica esistente come punto di partenza e sopra si monta una scatola esterna di superficie. Così, dove prima c’era una sola presa, si può arrivare a un blocco con quattro prese, con i cavi raccolti e nascosti dentro la nuova struttura.

In cucina il tema è delicato. Le pareti sono spesso rivestite con piastrelle e mettersi a forare o a fare tracce significa sporcare, rischiare di romperle e spendere più del previsto. Qui, invece, si lavora sull’impianto già presente: si tolgono il vecchio telaio e il meccanismo, poi si fissa una scatola da esterno adatta alla scatola incassata nel muro.

“Lo usiamo molto soprattutto negli appartamenti in affitto”, ha spiegato Llorente nel video. Il motivo è chiaro: avere più punti utili in cucina e poi “lasciare la casa come l’hai trovata, così ti restituiscono la caparra”. È questo il punto forte della soluzione: niente buchi nelle piastrelle, niente cavi volanti sul piano di lavoro, nessun intervento difficile da annullare.

Reversibile sì, ma solo se scatola, fissaggi e placche sono compatibili

La reversibilità non è però garantita in automatico. Perché il sistema funzioni davvero senza trapano, la scatola di superficie deve potersi fissare alla scatola già incassata, usando gli stessi punti di ancoraggio o quelli previsti dal produttore. Non basta comprare un blocco da quattro prese. Servono meccanismi compatibili, una placca adatta e spazio sufficiente per sistemare bene i collegamenti.

Installazione di una scatola esterna con quattro prese in cucina, soluzione pratica per aumentare i punti corrente senza forare le piastrelle.

È qui che si decide la riuscita del lavoro. Se gli attacchi non tornano, o se la scatola non è fatta per quel tipo di montaggio, si rischia di dover forare comunque la parete. E per chi vive in affitto il vantaggio sparisce. Prima di iniziare, quindi, vanno controllati misure, profondità, sistema di aggancio e posizione dell’ingresso dei cavi.

Nel video l’elettricista mostra anche un passaggio molto pratico: prima di stringere tutto, verifica che la base sia dritta. Basta un normale livello a bolla. Su una parete piastrellata, infatti, un blocco montato storto si nota subito. È una piccola attenzione, ma fa la differenza. Solo dopo si inseriscono le prese e la placca di finitura.

Prima viene la sicurezza: corrente staccata, tensione controllata e terra collegata

Prima di smontare una presa, la regola è una sola: staccare la corrente dal circuito interessato e fare in modo che nessuno la riattivi mentre si lavora. Dopo averla tolta, bisogna controllare che non ci sia tensione con uno strumento adatto. È un passaggio richiamato anche dalle indicazioni tecniche sulla prevenzione degli infortuni.

Non è un lavoro da fare a intuito, soprattutto se non si ha dimestichezza con gli impianti elettrici di casa. In caso di dubbi, meglio rivolgersi a un elettricista qualificato. Le connessioni cambiano a seconda del modello: alcuni meccanismi hanno morsetti a vite, altri attacchi rapidi. Anche la lunghezza del rame scoperto e la sezione dei fili devono seguire le indicazioni del produttore.

Un controllo fondamentale riguarda la messa a terra. Il filo verde-giallo va collegato al morsetto con il simbolo di terra, senza rame fuori sede e senza cavi schiacciati quando si richiude il blocco. Prima di ridare corrente, bisogna verificare che tutti i collegamenti siano ben fermi. Niente forzature, niente fili piegati alla meglio dentro la scatola.

Il punto da non dimenticare: più prese non vuol dire più potenza

Il nuovo blocco permette di collegare più facilmente piccoli elettrodomestici, caricabatterie o accessori da cucina. Ma non trasforma una presa singola in quattro linee separate. Tutte le prese restano collegate alla stessa alimentazione elettrica del punto originario, con i limiti dell’impianto e del circuito a cui appartiene.

È un dettaglio da non sottovalutare. In cucina si usano spesso apparecchi che assorbono molto: forno, microonde, bollitore, friggitrice ad aria, macchina del caffè. Collegarli tutti allo stesso gruppo può sovraccaricare la linea, far scattare le protezioni o creare situazioni poco sicure. Avere più ordine, insomma, non significa avere più potenza a disposizione.

La soluzione mostrata da Llorente resta utile quando serve più praticità senza opere murarie, soprattutto negli alloggi in locazione. Ma va valutata caso per caso: stato dell’impianto, materiali compatibili e carichi previsti fanno la differenza. In cucina la comodità è importante. La sicurezza, ancora di più.