Il suono di questa Mini soundbar Bluetooth ti avvolge come una SHARP: prendila ora a SOLI 59 euro!

Sharp HT-SB107 2.0 è una Mini soundbar Bluetooth con HDMI ARC/CEC, potenza totale 90 W, di colore nero. Le dimensioni contenute la rendono posizionabile ovunque e in ogni tipo di camera. Oggi, grazie allo sconto dell’11%, puoi pagarla solo 59 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Sharp HT-SB107 2.0 Mini soundbar: le caratteristiche

HT-SB107 di Sharp è il complemento perfetto per qualsiasi configurazione di intrattenimento domestico nel vostro salotto, camera da letto o camera degli ospiti. Il dispositivo si distingue per il design elegante e il funzionamento intuitivo. Con una potenza totale massima di 90 W è garantita una potenza audio eccellente.

Questa soundbar è perfetta per i giochi: il suono cinematografico offre un’esperienza davvero impareggiabile. Il dispositivo dispone inoltre della più recente tecnologia audio e Bluetooth.

