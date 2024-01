Il SUPER POWER BANK di Xiaomi al PREZZO PIÙ BASSO sul Mi Store

Fino alla mezzanotte di oggi è possibile acquistare il Power Bank Xiaomi da 10.000 mAh con ricarica rapida fino a 33W a 29,99 euro anziché 49,99 euro. Si tratta del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

Leggero, compatto e tascabile, il power bank Pocket Edition Pro di Xiaomi si distingue dalla concorrenza per offrire la ricarica rapida, rendendo così il dispositivo di gran lunga più efficace rispetto a quelli della concorrenza.

Power Bank 10000 mAh di Xiaomi con ricarica rapida a 33W a soli 29,99€ sul sito ufficiale

Le dimensioni compatte del power bank Pocket Edition Pro da 10000 mAh di Xiaomi fanno sì che il dispositivo stia nel palmo di una mano. Questo offre una comodità di livello superiore rispetto agli altri dispositivi venduti nella stessa fascia di prezzo, che spesso e volentieri presentano misure extra-large.

Grazie alla capacità da 10000 mAh, è in grado di ricaricare due volte consecutive iPhone 13, la cui capacità della batteria è pari a 3.226 mAh. Inoltre offre fino a 1,6 ricariche per Xiaomi 12, smartphone con una batteria da 4.500 mAh.

Ma il vero fiore all’occhiello rimane la potenza da 33W, che consente di ricaricare velocemente tutti i dispositivi che supportano la ricarica rapida. Ad esempio, impiega appena 56 minuti per caricare dallo 0 a 100 la batteria di Xiaomi 12, mentre in 30 minuti offre il 57% di carica per l’iPhone 13 (che supporta una potenza di ricarica massima di 20W).

Cogli al volo l’offerta del Mi Store per acquistare a prezzo scontato il super power bank di Xiaomi con ricarica rapida a 33W e risparmiare 20 euro. La promo termina alla mezzanotte di oggi.

