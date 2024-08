Il SUPER Robot Aspirapolvere a 100 EURO IN MENO: l'offerta è una BOMBA

È il momento di delegare la pulizia di casa ad un gadget tecnologico che è un vero e proprio concentrato di potenza! Parliamo del Robot Aspirapolvere iRobot Roomba 697, al momento disponibile su Amazon a soli 199 euro con un mega sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Robot Aspirapolvere iRobot Roomba 697: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere iRobot Roomba 697 ti svolterà letteralmente la vita, facendo brillare casa senza il minimo sforzo.

Si contraddistingue dagli altri modelli sul mercato per il suo design super compatto e per un sistema di pulizia a 3 fasi che offre un risultato impeccabile su qualsiasi tipologia di superficie. Nello specifico è dotato di una serie di spazzole specifiche per diverse zone della casa: le doppie spazzole multisuperficie raccolgono lo sporco da tappeti e pavimenti, mentre la spazzola laterale si prende cura di angoli e bordi.

Questo gioiellino della Roomba vanta, inoltre, una serie di sensori Dirt Detect che individuano le aree più sporche della tua casa pulendole più a fondo. Allo stesso tempo la testina di pulizia adatta automaticamente la sua altezza per pulire tappeti e pavimenti duri.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto il robot, una volta acceso, è completamente autonomo: la prima spazzola smuove, solleva e attira polvere, sporco e capelli dai pavimenti e dalla moquette, la seconda accompagna i detriti nel canale di aspirazione.

