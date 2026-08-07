Il SUV cinese fa impazzire il mercato: in 7 minuti vendute 20 mila auto

Un avvio fulmineo, spinto da un prezzo molto aggressivo, tanta tecnologia a bordo e un’impostazione che guarda anche all’Europa. Il dato, riportato da HDMotori, arriva in un momento complicato per l’auto elettrica: concorrenza altissima, margini più stretti e clienti sempre più attenti non solo all’autonomia, ma anche a software, assistenza e valore nel tempo.

Il numero che ha portato la Xpeng L03 fuori dai confini cinesi è netto: 20.000 prenotazioni nei primi sette minuti dall’apertura degli ordini. E non è finita lì. Nella prima ora, secondo quanto riferito da HDMotori, il totale sarebbe salito a 46.859 preordini. Cifre che in Cina ricordano più il lancio di uno smartphone molto atteso che quello di un’automobile.

Il successo va letto dentro un mercato, quello cinese, dove le auto elettriche non sono più una novità. Sono il terreno di battaglia principale. Ogni marchio deve farsi notare in fretta, tra prezzi, dotazioni e servizi digitali. Xpeng, già conosciuta per modelli molto legati alla tecnologia, prova ora ad allargare il pubblico con un’auto più trasversale. Non solo prezzo basso, quindi. Anche immagine, interfacce, aggiornamenti e una promessa forte sull’autonomia.

La casa arriva da una fase positiva per la gamma, dopo il buon andamento della Mona M03, indicata dalle fonti di settore con oltre 175.000 unità vendute nell’anno precedente. La L03 si muove sulla stessa strada: meno berlina, più adatta alla vita di tutti i giorni, ma con una linea da SUV coupé pensata per non dare l’idea di un modello d’ingresso.

Design da SUV coupé e misure pensate anche per l’Europa

La Xpeng L03 è un SUV coupé elettrico di segmento C, una fascia che in Europa resta molto battuta: famiglie, giovani professionisti, automobilisti che cercano spazio senza salire troppo di dimensioni. Le misure spiegano bene dove vuole piazzarsi: 4,65 metri di lunghezza, 1,92 metri di larghezza, 1,60 metri di altezza e un passo di 2,85 metri.

In uno showroom, clienti e addetti completano ordini su tablet mentre un SUV elettrico è esposto sullo sfondo.

Sono proporzioni vicine ai gusti europei. Un’auto comoda per viaggiare, ma non ingestibile in città. La linea, con il tetto che scende verso la coda e un frontale pulito, prova a darle un’aria più dinamica rispetto ai SUV tradizionali. Non è un equilibrio semplice. Il design, infatti, è stato affidato a un team guidato da JuanMa Lopez, ex Ferrari e oggi vicepresidente dello Xpeng Design Center.

All’interno la scelta segue la strada ormai tipica di molte elettriche cinesi: pochi tasti fisici, plancia ordinata e un grande schermo centrale da 15,6 pollici. Sul tunnel ci sono due basi per la ricarica wireless, mentre il tetto panoramico rende l’abitacolo più luminoso. Dettagli pensati per un cliente che guarda l’auto anche come un oggetto connesso, non solo come un mezzo per spostarsi.

Software, intelligenza artificiale e autonomia: le carte della L03

Uno dei punti su cui Xpeng spinge di più è la natura di software-defined vehicle: un’auto progettata per ricevere aggiornamenti digitali e nuove funzioni nel tempo. In Cina questo modo di intendere l’auto ha già cambiato il rapporto tra cliente e costruttore. Non si compra solo una scheda tecnica, ma una piattaforma che dovrebbe crescere dopo l’acquisto. Almeno nelle intenzioni.

La intelligenza artificiale entra nelle funzioni di bordo e nei sistemi di assistenza alla guida, un terreno su cui i marchi cinesi stanno investendo molto. Per ora, senza prove indipendenti sul modello definitivo, resta da capire quanto questi sistemi saranno efficaci davvero e come verranno adattati alle norme europee. La differenza spesso si vede lì: tra la promessa da presentazione e il comportamento nel traffico di tutti i giorni.

Sul piano meccanico, la versione full electric della Xpeng L03 offre 249 CV e 280 Nm di coppia. Le batterie previste sono da 56 kWh o 69 kWh, con autonomie dichiarate secondo il ciclo cinese CLTC fino a 525 e 625 chilometri. Numeri da prendere con prudenza, perché il ciclo CLTC tende a essere più generoso rispetto allo standard europeo WLTP.

È prevista anche una variante range extender, con un motore benzina 1.5 da 95 CV usato come generatore per ricaricare la batteria da 37,2 kWh. In questa versione, secondo i dati diffusi, l’auto può percorrere fino a 315 chilometri in elettrico e arrivare a un’autonomia complessiva dichiarata di 1.330 chilometri. Una soluzione pensata per chi vuole ridurre l’ansia da ricarica, senza rinunciare alla guida elettrica nell’uso quotidiano.

Prezzo cinese, listino europeo e sfida ai rivali occidentali

In Cina la Xpeng L03 parte da circa 15.800 euro. Una cifra che aiuta a spiegare l’assalto delle prime ore. Per l’Europa, secondo HDMotori, il prezzo atteso dovrebbe salire intorno a 35.600 euro. La distanza è notevole, ma dentro ci sono trasporto, dazi, omologazioni, tasse locali, modifiche tecniche e un diverso posizionamento commerciale.

La vera partita, però, non si giocherà solo sul prezzo. In Europa Xpeng dovrà convincere clienti più prudenti verso i nuovi marchi, costruire una rete di assistenza più solida e affrontare concorrenti già ben piantati: dai costruttori tedeschi ai gruppi francesi, fino a Tesla e agli altri marchi cinesi in crescita. L’interesse c’è, ma il mercato europeo chiede garanzie.

Il caso della Xpeng L03 conferma una tendenza ormai evidente: le auto elettriche cinesi non vengono più viste soltanto come alternative economiche. Puntano su software, dotazioni, autonomia dichiarata e lanci rapidissimi. I 20.000 ordini in sette minuti raccontano la forza del debutto in patria. Per capire se diventerà un successo anche in Europa serviranno consegne, prove su strada e, soprattutto, la risposta degli automobilisti.