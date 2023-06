Il tablet Android economico che sta spopolando su Amazon cala ancora: ora costa 67€

Il tablet PRITOM Android è un dispositivo versatile che ti offre una vasta gamma di funzionalità per goderti l’intrattenimento, la produttività e molto altro ancora. Con il sistema operativo Android 10, avrai accesso a un’ampia selezione di app e giochi nel Play Store.

Il tablet è dotato di 32 GB di memoria interna, che puoi facilmente espandere fino a 512GB utilizzando una scheda microSD. Avrai quindi ampio spazio per salvare le tue foto, video, documenti e app preferite. Insomma, un device niente male se non si hanno pretese esagerate, che proprio per le sue qualità e il costo relativamente basso, oggi il prezzo è di 67€, sta spopolando su Amazon.

Il tablet Android economico più venduto

Il processore Quad Core garantisce una buona velocità e prestazioni fluide durante l’utilizzo del tablet. Puoi navigare in internet, guardare video, giocare e svolgere le tue attività quotidiane senza intoppi. Lo schermo HD IPS offre una qualità visiva nitida e vibrante, che ti permette di guardare i tuoi film e video preferiti con colori vivaci e dettagli nitidi.

Sarai immerso in un’esperienza visiva coinvolgente. La batteria da 5000 mAh ti offre un’autonomia sufficiente per utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza doverlo ricaricare frequentemente. Puoi goderti la tua navigazione web, i tuoi video e le tue app preferite senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

Il tablet PRITOM Android è dotato di una doppia fotocamera, che ti permette di scattare foto e registrare video in modo semplice. Puoi catturare i tuoi momenti speciali e condividerli con amici e familiari. La connettività Bluetooth ti consente di collegare il tablet ad altri dispositivi compatibili, come cuffie wireless o altoparlanti Bluetooth, per un’esperienza audio ancora migliore, spendendo in tutto appena 67€ su Amazon, spedizioni incluse.

In conclusione, . Con la sua capacità di archiviazione espandibile, schermo di qualità e prestazioni fluide, sarà un compagno ideale per il tuo utilizzo quotidiano.

