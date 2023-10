Il TABLET che non ti aspetti costa solo 99€: spopola su Amazon con mega batteria e display 10''

Tra le sue tante produzioni di ottimo livello, TCL annovera anche più di una gamma di tablet davvero eccellenti. Tra questi spicca il modello TCL TAB 10L, il preferito dal pubblico Amazon a giudicare dai numeri. Caratterizzato tra le altre cose dalla presenza di Android, da un ampio e ben definito display da 10.1”, da una potente batteria da 5500 mAh e da 2GB di RAM, questo tablet piace molto per la sua versatilità. Oggi puoi acquistarlo su Amazon in forte sconto a soli 99€ e con le spedizioni gestite gratuitamente da Prime.

Tablet TCL TAB 10L, pochi fronzoli, tanta sostanza

Lo schermo da 10.1 pollici FHD, l’ampia risoluzione e le dimensioni del tablet stesso sono abbinate alla tecnologia NXTVISION, in modo che le immagini di film e videogiochi non siano solo migliorate, ma siano anche ottimizzate per la salute degli occhi. A tutto questo si aggiungono il 5G ultra-veloce, oltre ad una batteria da 5500mAh e 4GB di memoria.

In questo modo gli utenti saranno in grado di vedere film e sport, effettuare videochiamate ed essere multi-tasking usando la connettività cellulare o Wi-Fi. Le fotocamere posteriore da 5MP e anteriore da 5MP, con doppi altoparlanti, offrono un’esperienza di videochiamata più coinvolgente, assicurano scambi fluidi e comunicazioni di gruppo efficienti.

Infine presenti parecchie feature originali, come TLC Kids, che offre un ambiente sicuro con controllo parentale facile da usare. Stimola la curiosità e la creatività dei tuoi bambini con storie interattive, video didattici e app coinvolgenti. Che aspetti, dunque a far tuo questo gioiellino? Prendilo ora su Amazon in forte sconto a soli 99€ e con le spedizioni gestite gratuitamente da Prime.

