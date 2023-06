Il TABLET che vogliono tutti su Amazon: oggi crolla ANCORA di prezzo

Da tantissimo tempo avevi intenzione di cambiare il tuo vecchio tablet, ma non hai ancora trovato un’offerta interessante, che ti faccia davvero cambiare idea? Noi oggi, abbiamo selezionato apposta per te, il tablet di Newmetab, che ti puoi portare a casa a soli 149,99€, a cui potrai aggiungere e diminuire la cifra del 7%.

Solo oggi potrai avere un tablet davvero unico, oggi te lo porti a casa con uno sconto del 7%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello. Al momento del pagamento finale, lo troverai già scontato automaticamente dal sito.

Tablet 10 Pollici,128GB ROM+6GB RAM, Dual 4G VoLTE SIM/WIF, Android 11, fotocamera 16MP+8MP

Un tablet davvero unico e incredibile allo stesso tempo, può esistere? Certo, questo lo è. Oggi te lo porti a casa a davvero una miseria, rispetto al solito prezzo. Dal colore nero, con tanto di schermo ben progettato.

Questo modello è dotato del sistema Android 11, che ottimizza il controllo delle autorizzazioni delle app, offrendoti un controllo ancora maggiore sulla tua privacy e sui tuoi dati. Tablet certificato GOOGLE GMS, puoi scaricare qualsiasi APP nel Google Play Store come come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, WhatsApp, Clash of Clans, ecc.

Il tablet Newmetab P40 utilizza uno schermo in vetro curvo 2.5D. E lo schermo è molto luminoso. L’intero tablet adotta un design del corpo in metallo, l’intero corpo è molto rotondo, rendendo l’intera macchina molto confortevole.

Inoltre, la fotocamera frontale da 8 MP può offrirti la possibilità di effettuare videochiamate o lezioni online e la fotocamera posteriore da 16 MP può catturare immagini meravigliose.

Questa promo è davvero incredibile, non puoi rinuciarci. Corri adesso su Amazon, prima che possa davvero terminare in queste ore.

