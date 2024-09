Il Tablet HONOR di ultima generazione oggi è tuo ad un prezzo stracciato

Sei alla ricerca di un tablet conveniente che sia adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te! È l’HONOR Pad X8a, oggi disponibile su Amazon a soli 129 euro grazie ad un coupon di sconto di 40 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? I coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

HONOR Pad X8a: specifiche e funzionalità del tablet

L’HONOR Pad X8a è un tablet di ultima generazione sia adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano.

È dotato di un display da 11 pollici che supporta una frequenza di aggiornamento di 90Hz, una risoluzione elevatissima e più di 16 milioni di colori. Questo vuol dire che potrai letteralmente immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti, che si tratti di film o videogiochi.

Inoltre vanta una batteria ultra-grande da 8300 mAh che permette un utilizzo senza interruzioni per tutto il giorno, anche in modo intensivo. In più, grazie alla ricarica veloce, basteranno pochi minuti per avere l’energia extra di cui hai bisogno.

Un’altra caratteristica importante del tablet è il suo chipset Snapdragon 680 che garantisce prestazioni eccezionali, così da poter effettuare qualsiasi tipologia di operazione in modo velocissimo e super fluido.

Per finire, è dotato di quattro altoparlanti di grande ampiezza che offrono effetti sonori autentici e precisamente bilanciati, offrendo un’esperienza immersiva ovunque tu sia.

