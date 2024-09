Il Tablet HUAWEI di ultima generazione oggi è tuo ad una spesa minima

Il tuo vecchio tablet ti sta abbandonando ed hai bisogno di un nuovo modello sia per lavorare che per divertirti a casa o in viaggio? Sfrutta la mega promozione sul HUAWEI MatePad SE 11, oggi disponibile su Amazon a soli 189 euro con uno sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidi al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

HUAWEI MatePad SE 11: specifiche tecniche e funzionalità

Il HUAWEI MatePad SE 11 è un dispositivo di ultima generazione, ideale sia per lavorare che per divertirti a casa o in viaggio.

Il display Eye Comfort FHD+ da 11 pollici è stato appositamente progettato per visioni immersive, colori vivaci e grafiche cristalline, senza appesantire eccessivamente gli occhi: in questo modo potrai utilizzarlo per ore senza il minimo fastidio e nel massimo comfort. Inoltre lo schermo ha una bassa emissione di luce blu e zero sfarfallio, con una luminosità che cambia e si adatta in tempo reale a seconda delle condizioni di luce.

Allo stesso modo, grazie ad un sistema realizzato con quattro altoparlanti simmetrici con tecnologia HUAWEI Histen 9.0, il tablet si adatta a qualsiasi condizione, che si tratti di riproduzione musicale o film, di gaming o lezioni online, offrendoti una performance audio complessiva personalizzata e costante, che rispecchia i tuoi desideri.

Per finire, questo modello è sottile, leggerissimo e facile da tenere in mano con i suoi 475 g e i 6.9 mm di spessore: portalo con te ovunque nella massima comodità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.