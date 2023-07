Il TABLET più acquistato su Amazon: oggi da 99,99€ a SOLI 59,99€

Se stavi cercando un tablet davvero super, con cui lavorare e anche poi svagarti la sera dopo una lungha giornata in ufficio, questo è perfetto. Beh, pensa che oggi ti puoi portare a casa il Tablet di Teclast, dal colore nero, a 59,99€ invece che 99,99€.

Un tablet davvero incredibile, che ha mandato in tilt tutto Amazon, proprio in queste ore, proprio stamattina. Oggi te lo porti a casa con un mega coupon di 20 euro e anche sconto del 20%, mai visto prima di Amazon. Tutto ciò che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello, al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Teclast Tablet Android 12 P80T, 8 Pollici, 3GB RAM 32GB ROM, Allwinner A133 Quad Core, 1280×800 HD

Un tablet di Teclast davvero bomba, dal colore nero, perfetto per ogni occasione. Con tanto di schermo da ben 8 pollici che ti farà immergere completamente nelle tue serie tv preferite in un attimo.

Questo tablet dispone di un’interfaccia eccellente, compatibilità ed efficienza operativa, puoi lavorare e giocare in modo intelligente e velocizzare le applicazioni comuni. La capacità della batteria è di 4000 mAh e il sistema e il processore sono ottimizzati, quindi il tempo di utilizzo della macchina sarà più lungo, più di 7-8 ore di durata della batteria video.

Questo tablet è caratterizzato da un design con cornice stretta da 6 mm e uno schermo IPS con ampio angolo di visione da 8 pollici con risoluzione HD 1280X 800 e proporzioni 16:10 per migliorare la tua esperienza di visione dei film.

Non dovresti davvero fartelo scappare, perché un tablet top di gamma del genere, ad un prezzo basso come oggi non si era mai visto prima su Amazon. Corri immediatamente e accaparrati il Galaxy Tab S6 Lite ad un prezzo mini.

