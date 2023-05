Il tablet più CONVENIENTE su Amazon: oggi lo paghi pochissimo (125€)

Se anche tu cercavi un tablet supe economico e allo stesso tempo che rende come un top di gamma, allora sei nel posto giusto al momento giusto. Oggi, ti puoi portare a casa il Lenovo Tab M10, a soli 125,98€, invece di 199€. Non fartelo scappare, corri immediatamente su Amazon, prima che termini.

Amazon è davvero impazzito dopo lo sconto pazzo del 37% su questa bomba di tablet firmato Lenovo. Se vuoi un tablet economico e che rende come un top di gamma, ecco quello che fa per te. Aggiungilo al carrello Amazon e al checkout lo troverai già scontato automaticamente dal sito.

Lenovo Tab M10, capacità di memoria di 32GB, display 10.1″, Android 11: occasione unica

L’occasione unica del giorno, è proprio questa. Il Lenovo Tab M10 oggi te lo porti a casa a davvero una miseria. Dal display ampio e che ti regala colori accesi e luminosi. Dal colore iron grey, perfetto per ogni occasione.

Questo modello di Lenovo, è dotato di un display touch 10.1″ (1280×800), con davvero un’ottima luminosità di ben 400nits. Ovviamente anche Anti-fingerprint, per avere sempre immagini super nitide e anche brillanti.

Dispone di un processore MediaTek Helio P22T, per poter sfruttare sempre al meglio il tuo tablet. Dotato anche di una batteria integrata di ben 5000 mAh, che ti permette sempre di riprodurre video in playback per anche 8 ore e navigare sul web per 10 ore di fila. Dispone di una memoria RAM, 3GB, espandibile.

Non aspettare più troppo tempo, perché oggi è l’ultimo giorno per poter approfittare di questa occasione davvero folle firmata Lenovo. Corri a prendertelo su Amazon, oggi te lo porti a casa con lo sconto pazzo del 37%. Dal colore iron grey, perfetto per lavorare o studiare, in ogni momento.

