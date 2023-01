Il tablet rivelazione dell'anno su Amazon è in offerta: costa appena 105€ e ha TUTTO

Schermo grande da 10 pollici, risoluzione dello schermo di 1280 * 800, supporto per la visualizzazione di video a 1080P, Android 10 e 4GB di RAM. E poi tante funzioni utili e app per tutti i gusti e tutte le esigenze. Questo tablet Toscido ha praticamente tutto per conquistare i cuori dei suoi futuri possessori, compreso un prezzo davvero bassissimo in rapporto a ciò che offre. Il dispositivo costa infatti solo 99€ su Amazon, incluse le spese di spedizione. Insomma, il gigante dell’e-commerce continua quella sua particolare tendenza degli ultimi tempi di scontare a prezzi anche decisamente bassissimi dei tablet di tutto rispetto, compresi quelli più famosi.

Tablet Toscido: 10” di potenza e versatilità

Il dispositivo è costruito con ottimi materiali, niente di plasticoso per farla breve. Ottimo da impugnare e tenere in mano, ha tutto quello che serve per farne qualsiasi uso, dal lavoro allo studio fino al divertimento. Il suo processore octa-core SC9863A, fino a 1,6GHz, è infatti in grado di gestire tutto in maniera fluida, e le tante applicazioni installate fanno poi il resto Pensa, ha perfino una funzione Navigatore Auto e un’altra Trova il mio dispositivo, considerate dai possessori tra i migliori mai visti in un tablet.

Il device è perfetto anche per i più giovani, magari per la scuola. Tra l’altro ha già incluse app genitoriali come Digital Health e Parental Control, che permette ai genitori di impostare facilmente il tempo di utilizzo del tablet e controllare le attività che avvengono su di esso.

In definitiva un piccolo tablet che può rendere la tua vita e quella di tuo figlio più comoda e divertente in elazione all’uso che ne farete e al momento ovviamente della giornata, tra lavoro, studio e entertainment. Corri ad accaparrarti la tua copia, il dispositivo costa solo 99€ su Amazon, incluse le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.