Il tablet tuttofare per ogni esigenza: è in sconto e costa pochissimo

Scopri il tablet di Hasskya, una soluzione tecnologica versatile e accessibile, che unisce performance e convenienza in un design compatto. Con un prezzo di lancio promozionale di 58,98 euro, questo dispositivo si posiziona come un’opzione interessante per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e costo.

Tablet tuttofare di Hasskya: compralo oggi in sconto

Tra i suoi punti di forza, spiccano 12GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB. Questi dati tecnici permettono di gestire agevolmente più applicazioni in contemporanea, senza compromettere la fluidità. Il tablet Hasskya integra un processore Unisoc, una scelta solida per garantire prestazioni adeguate nella maggior parte degli scenari d’uso.

Il display da 10,1 pollici con tecnologia IPS HD e risoluzione 1280×800 pixel offre una qualità visiva soddisfacente, adatta sia alla fruizione di contenuti multimediali che alla consultazione di documenti. L’autonomia, garantita da una batteria da 6000mAh, consente di coprire fino a 7 ore di utilizzo continuo, ideale per una giornata di lavoro o studio.

Dal punto di vista della connettività, il tablet supporta Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e, opzionalmente, la rete 5G, rendendolo pronto per connessioni veloci e stabili. Inoltre, è dotato di una porta USB-C per la ricarica rapida e trasferimenti di dati efficienti. Non mancano una doppia fotocamera per scatti e videochiamate, aggiungendo ulteriore versatilità al dispositivo.

Per chi cerca un dispositivo performante e versatile, adatto a tutte le occasioni, il tablet Hasskya rappresenta un’opzione interessante. Acquistalo adesso a soli 58,98 euro su Amazon, IVA inclusa. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto, c’è la possibilità di pagare a rate con sistemi esterni al sito o, volendo, si può usufruire della garanzia di due anni con il supporto logistico del portale, via chat o via telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.