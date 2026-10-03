Il tecnico mi ha spiegato perché la mia TV perde i canali la sera: basta cambiare un'impostazione

Se la TV perde alcuni canali soprattutto la sera, il problema potrebbe non essere il televisore ma un’impostazione legata alla sintonizzazione e alla numerazione automatica.

Sul digitale terrestre basta infatti poco perché un canale sembri sparito, finisca su un numero diverso o venga indicato come non disponibile. Prima di pensare a un guasto, conviene controllare antenna, compatibilità e ordinamento LCN. Spesso la soluzione è più semplice del previsto.

Prima verifica: DVB-T2/HEVC, canali HD e spinotto dell’antenna

Prima di perdersi nei menu del televisore, meglio partire dalle cose semplici. Il cavo dell’antenna deve essere inserito bene, sia nella presa a muro sia nel TV o nel decoder. Niente spinotti lenti, pieghe strane o contatti ballerini. Un tecnico chiamato per un controllo in condominio, a Roma nord, l’ha messa giù così: “Prima di rifare la sintonia, guardo sempre lo spinotto. Sembra banale, ma capita spesso”.

Poi c’è il nodo della compatibilità con il DVB-T2 HEVC, lo standard più recente del digitale terrestre, e con i canali HD. Se compaiono messaggi come “canale non accessibile”, “segnale non supportato” o lo schermo resta nero solo su alcune emittenti, il TV o il decoder potrebbero non leggere l’alta definizione o i nuovi codec.

In quel caso rifare la sintonia serve a poco. Bisogna controllare il manuale, le schede tecniche del modello o provare i canali test usati per la Nuova TV Digitale. Anche un televisore non così vecchio può avere qualche limite nella decodifica video. E succede più spesso di quanto si pensi.

Sintonia manuale, ricerca automatica o LCN: l’impostazione che può risolvere tutto

La scelta dipende da cosa è sparito. Se manca un solo canale, o un piccolo gruppo della stessa emittente, la strada migliore è la sintonia manuale: si inseriscono frequenza, canale, banda o mux senza cancellare la lista che già funziona. Le frequenze cambiano da regione a regione, e spesso anche tra provincia e comune.

Prima di procedere, quindi, vanno cercate su fonti aggiornate o sul sito dell’emittente. Poi si entra nel menu del televisore, di solito da Impostazioni, Canali o Sintonizzazione manuale, e si avvia la ricerca mirata. Se invece sono spariti molti programmi, oppure la lista è diventata un caos dopo un aggiornamento, conviene fare la risintonizzazione automatica su antenna digitale o DVB-T: il TV cancella il vecchio elenco e ne crea uno nuovo.

Qui entra in gioco l’opzione che spesso sistema il problema serale: l’ordinamento LCN. Deve essere attivo. Se è disattivato, canali come Rai, Mediaset, La7 o Nove possono finire su numeri strani e sembrare spariti. Su TV LG, Samsung, Panasonic e su molti decoder la voce può cambiare nome: ordinamento automatico dei canali, numerazione automatica o semplicemente LCN. Il senso però è lo stesso. Se appare un conflitto di numerazione, basta scegliere il canale preferito e confermare con OK. Una piccola seccatura, niente di più.

Se il canale non torna: meteo, antenna e quando serve davvero il tecnico

Se dopo sintonia manuale, risintonizzazione automatica e riordino LCN il canale continua a non vedersi, allora il problema potrebbe essere nel segnale, non nel televisore. Di sera, in alcune zone, la ricezione può peggiorare per interferenze, propagazione del segnale o piccoli difetti dell’impianto che si notano di più quando il livello è già al limite.

Anche pioggia forte, vento, umidità e temporali possono pesare sugli impianti di trasmissione o sull’antenna condominiale. “Quando il difetto compare sempre alla stessa ora, controllo livello e qualità del segnale, non solo la potenza”, ha spiegato un antennista milanese. Sono due valori diversi, e molti televisori li mostrano separatamente nei menu di diagnostica.

Se il disturbo riguarda un solo appartamento, può esserci un cavo rovinato, una presa difettosa o un partitore da cambiare. Se invece il problema coinvolge più condomini, è probabile che vadano controllate l’antenna sul tetto o la centralina. Meglio evitare il fai da te: salire sul tetto o orientare l’antenna senza strumenti è rischioso e spesso peggiora le cose. La regola è semplice: prima si controllano compatibilità, antenna collegata, LCN e sintonizzazione. Se il segnale resta instabile, si chiama un tecnico qualificato.