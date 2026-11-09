Il telecomando ha un tasto fondamentale per lo streaming ma quasi nessuno lo usa

Dopo l’ennesimo confronto tra utenti e guide tecniche online, è tornata d’attualità la possibilità di riprogrammare i tasti rapidi dedicati alle app. In pratica, quei pulsanti per Netflix, Prime Video o altri servizi possono diventare scorciatoie per aprire app e impostazioni usate davvero, senza perdere tempo tra menu e schermate.

Sui telecomandi delle smart TV e dei dispositivi di streaming spuntano spesso pulsanti dedicati a Netflix, Prime Video, Disney+ o ad altri servizi. Comodi, certo. Ma solo finché si usa davvero quella piattaforma. Se l’abbonamento non c’è più, se l’app non interessa o se si preferisce aprire YouTube, Plex, RaiPlay o le impostazioni video, quel tasto resta lì. Visibile, fisico, ma inutile.

“È una delle piccole frustrazioni quotidiane: il pulsante c’è, ma non serve a quello che vuoi”, ha raccontato Suman Biswas su MakeUseOf. E il punto è proprio questo: anche sui dispositivi recenti, passare da un’app all’altra può essere meno rapido di quanto dovrebbe. Su una Fire TV Stick, per esempio, spesso bisogna tornare alla home, scorrere tra le icone e scegliere a mano il servizio da aprire.

La possibilità di rimappare i pulsanti del telecomando, cioè dare a quei tasti una funzione diversa, esiste da tempo. Solo che pochi la conoscono. I produttori non la mettono certo in primo piano, anche perché molti di quei pulsanti nascono da accordi commerciali con le piattaforme. Per chi guarda sempre gli stessi contenuti o cambia spesso le impostazioni dello schermo, però, può diventare una scorciatoia molto concreta.

Android TV e Google TV: come rimappare i pulsanti con Button Mapper

Su Android TV e Google TV la strada più semplice passa da un’app esterna: Button Mapper. Si trova sul Play Store per molti televisori e box compatibili e permette di collegare un pulsante del telecomando a un’altra app o a una funzione del sistema. La procedura, in genere, è abbastanza rapida: si scarica l’app, la si apre e poi si concedono le autorizzazioni di accessibilità dalle impostazioni del televisore.

Un tasto del telecomando per lo streaming in primo piano, pronto per essere rimappato per accedere più velocemente ad app e impostazioni.

Il percorso può cambiare un po’ da modello a modello, ma di solito si passa da Impostazioni, poi Sistema, Accessibilità e quindi dalle autorizzazioni dell’app. Solo dopo Button Mapper può “leggere” la pressione del tasto e sostituire il comando originale. Su alcuni dispositivi, come certi Chromecast con Google TV o modelli Android TV di Xiaomi, può servire anche attivare le opzioni sviluppatore. Un passaggio in più, non sempre immediato per chi non mastica queste impostazioni.

Una volta pronta, l’app lascia scegliere quale tasto modificare e cosa deve fare. Il tocco singolo è la scelta più semplice. La pressione prolungata, invece, può richiedere la versione Pro, indicata dall’autore a circa 3 dollari. Un esempio pratico: il tasto Netflix può diventare un collegamento alle impostazioni immagine, utile quando si passa da una partita a una serie o a un film. Una piccola modifica, ma di quelle che alla lunga fanno risparmiare tempo.

Fire TV, la via più complicata: ADB, script e un po’ di pazienza

Con Amazon Fire TV la faccenda si complica. I dispositivi Fire TV usano Fire OS — e, sui modelli più recenti, l’evoluzione verso Vega OS — un sistema legato all’ecosistema Amazon e senza Google Play Store. Di conseguenza app come Button Mapper non sono sempre disponibili o non funzionano come ci si aspetterebbe. Su alcune Fire TV più datate, poi, gli strumenti presenti nello store Amazon possono essere limitati, diventare a pagamento dopo una prova o non andare d’accordo con tutti i telecomandi.

Alcune guide tecniche indicano una strada diversa: ADB, Android Debug Bridge, uno strumento pensato più per sviluppatori e utenti esperti che per il pubblico comune. In concreto bisogna attivare il debug ADB nelle impostazioni della Fire TV, recuperare l’indirizzo IP del dispositivo, collegarlo a un computer e installare uno script, come firetv-remapper disponibile su GitHub. Non è la classica operazione da fare in due minuti sul divano: servono attenzione, comandi da terminale e un minimo di pratica.

Dopo il collegamento tra PC e Fire TV, lo script permette di riconoscere il codice del tasto premuto e il nome del pacchetto dell’app da associare. A quel punto il pulsante può essere indirizzato verso una nuova applicazione. Secondo le prove riportate, il metodo funziona anche con alcuni telecomandi meno recenti, ma resta più delicato rispetto a quanto avviene su Google TV. Di solito un comando sbagliato non fa danni seri, però può far comparire messaggi poco chiari. Ed è spesso lì che molti utenti si arrendono.

Smartphone come telecomando: la scorciatoia più semplice

Chi non vuole installare app esterne, attivare opzioni sviluppatore o usare comandi ADB ha comunque un’alternativa più semplice: usare lo smartphone come telecomando. Android TV, Google TV e Fire TV offrono app ufficiali o funzioni integrate per controllare il televisore dal telefono. Nel caso di Google, molte opzioni passano dall’app Google TV; per Amazon c’è l’app Fire TV, disponibile per Android e iOS.

Il vantaggio si vede subito: niente script, niente cavi, niente passaggi tecnici. Dal telefono si può aprire un’app, scrivere una ricerca con la tastiera virtuale e muoversi tra i menu senza toccare i tasti fisici del telecomando. In alcuni casi l’interfaccia sullo schermo dello smartphone rende più rapido anche l’accesso a funzioni che, con il telecomando classico, richiederebbero diversi passaggi.

C’è però un limite evidente: manca il gesto immediato. Un telecomando tradizionale si usa senza guardarlo, al buio, magari con una mano sola. Lo smartphone invece va acceso, sbloccato e guardato. Per questo la scelta dipende dalle abitudini. Chi ama personalizzare può trovare nella rimappatura dei pulsanti una scorciatoia utile. Chi vuole solo semplificarsi la vita, invece, può tenere il telefono a portata di mano e risolvere così, senza complicarsi la serata.