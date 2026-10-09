Il telescopio della NASA ha rilevato segnali di una collisione: cosa è successo e perché ci riguarda

Il James Webb ha individuato segnali che potrebbero raccontare una fase violenta della nascita dei pianeti, fatta di collisioni tra giovani mondi rocciosi.

Le osservazioni riguardano stelle ancora in formazione e permettono agli astronomi di studiare eventi impossibili da vedere direttamente. Tra polveri, minerali e tracce di impatti estremi, emerge anche un sorprendente collegamento con la storia della Terra e della Luna. Ed è proprio questo a rendere la scoperta particolarmente interessante.

Dischi di detriti estremi: il segnale raro attorno alle stelle giovani

Al centro dello studio ci sono i cosiddetti dischi di detriti estremi: nubi di polvere che avvolgono stelle giovani e contengono quantità insolitamente alte di materiale caldo. Si trovano abbastanza vicino alla stella, in una zona simile a quella in cui, nel nostro Sistema solare, orbitano i pianeti rocciosi. Sono fenomeni rari. Secondo le stime citate dal gruppo di ricerca, solo circa l’1% delle stelle giovani mostra tracce osservabili di questa fase.

Il team guidato da Kate Su, dello Space Science Institute di Boulder, in Colorado, ha analizzato 21 dischi: cinque già studiati dal telescopio Spitzer, oggi non più in funzione, e 16 osservati con Webb, 12 dei quali per la prima volta. “Prima di Webb avevamo informazioni limitate”, ha spiegato Su. Quei sistemi apparivano strani, diversi dai dischi freddi più noti, come quelli legati a Vega e Fomalhaut.

Polveri calde e minerali: cosa rivelano silice e forsterite sugli impatti

Con gli strumenti nel medio infrarosso di Webb, gli astronomi hanno individuato tre segnali ricorrenti: granelli di polvere microscopici, grandi quantità di materiale caldo e cambiamenti irregolari della luminosità nel tempo. Dall’analisi degli spettri sono poi emerse due famiglie di minerali.

Circa un terzo dei sistemi risulta ricco di silice, con materiali simili al vetro vulcanico, come l’ossidiana terrestre. Gli altri due terzi mostrano invece meno silice e la presenza di minerali come la forsterite, conosciuta anche nelle sabbie verdi delle Hawaii.

Per i ricercatori, i dischi ricchi di silice potrebbero essere nati da impatti molto violenti tra corpi grandi più o meno come Marte, capaci di vaporizzare grandi quantità di roccia. I dischi poveri di silice, invece, sembrano compatibili con scontri meno estremi, forse tra oggetti delle dimensioni della Luna e con traiettorie più radenti. “Non abbiamo altro modo per studiare direttamente questi embrioni planetari, sono troppo piccoli”, ha detto Agnes Kospal, dell’Osservatorio Konkoly di Budapest, coautrice dello studio.

Il parallelo con la nascita della Luna e i limiti ancora aperti della scoperta

Il paragone più immediato, per gli scienziati, è con la possibile nascita della Luna. Il modello oggi più accreditato racconta di una Terra primordiale colpita da un corpo grande come Marte, chiamato Theia, circa 100 milioni di anni dopo la formazione del Sole. Da quell’impatto sarebbe stato scagliato nello spazio materiale roccioso, poi raccoltosi fino a formare il nostro satellite.

Le età dei dischi ricchi di silice osservati da Webb, trovati finora solo attorno a stelle più giovani di 300 milioni di anni, si inseriscono bene in questo quadro generale sulla formazione dei pianeti rocciosi. Ma la prudenza resta d’obbligo.

Attila Moor, dell’Osservatorio Konkoly e coautore del lavoro, ha riconosciuto che molti aspetti di questi dischi sono ancora poco chiari: il campione è limitato e, per alcune fasce d’età, comprende appena tre sistemi. Serviranno nuove osservazioni del James Webb per capire se quei segnali siano davvero la traccia di mondi in collisione o solo un frammento, ancora incompleto, della lunga storia con cui nascono i pianeti.