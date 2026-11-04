Il telescopio Swift della Nasa precipiterà sulla Terra questa settimana: il ripristino è fallito

Un osservatorio spaziale che ha seguito per oltre vent’anni alcuni degli eventi più estremi dell’universo è arrivato alle sue ultime ore attorno alla Terra.

Per Swift della Nasa, la fase finale porta con sé interrogativi sulla traiettoria e sulle conseguenze di un rientro difficile da prevedere con precisione. Gli esperti seguono l’evoluzione dell’orbita, mentre la finestra temporale si restringe e tornano centrali le stime di rischio. Intanto, dietro l’ultima fase della missione resta la storia di un osservatorio che ha superato ogni aspettativa.

Swift verso il rientro: la finestra del 4 novembre e le aree sotto osservazione

Secondo le stime diffuse da The Aerospace Corporation, il rientro del Neil Gehrels Swift Observatory è atteso per mercoledì 4 novembre alle 9.11 UTC, le 10.11 in Italia, con un margine di errore di circa 12 ore. La finestra si apre quindi nel pomeriggio di martedì 3 novembre e si chiude nella giornata di mercoledì. Come sempre in casi simili, l’orario potrà essere definito meglio solo nelle ultime orbite, quando saranno più chiari la densità dell’atmosfera e l’assetto del satellite.

La Nasa ha spiegato che gran parte del veicolo, circa 1.450 chilogrammi, dovrebbe bruciare durante il rientro. Alcuni pezzi, però, potrebbero arrivare al suolo: tra questi parti in tungsteno e frammenti degli specchi.

Il rischio per le persone viene indicato come basso, circa 1 su 2.100, ma non è pari a zero. In base alle traiettorie possibili, i detriti potrebbero cadere soprattutto in mare; nella fascia di sorvolo restano comunque zone di America centrale e meridionale, Australia, Africa, India e Sud-est asiatico. Per ora nessun allarme operativo. Solo un controllo serrato.

La missione LINK fallita: perché Swift non è stato riportato più in alto

Il problema è nato dal lento ma continuo abbassamento dell’orbita di Swift, reso più rapido dall’aumento dell’attività solare. Gli strati alti dell’atmosfera, più estesi, frenano di più i satelliti in orbita terrestre bassa. Per guadagnare tempo, nel 2025 la Nasa aveva affidato alla startup dell’Arizona Katalyst Space una missione di recupero da circa 30 milioni di dollari: il veicolo LINK avrebbe dovuto agganciare l’osservatorio con bracci robotici e spingerlo più in alto, allungandone la vita scientifica di alcuni anni.

Il piano, però, si è fermato poche settimane dopo il lancio di luglio. LINK ha cominciato a ruotare in orbita per problemi di controllo d’assetto, rendendo impossibile un avvicinamento sicuro a Swift. Dopo diversi tentativi tecnici, la missione è stata cancellata a metà agosto. Il veicolo di Katalyst è poi rientrato nell’atmosfera il 25 settembre 2026, secondo quanto comunicato dall’azienda.

Intanto la Nasa aveva mantenuto Swift in una configurazione pensata per ridurre l’attrito. Fallito il recupero, il telescopio ha ripreso le osservazioni, ma l’orbita ha ricominciato a scendere in fretta. Il 20 ottobre, a circa 275 chilometri dalla superficie terrestre, il satellite è entrato in modalità sicura e il team operativo della Penn State, a University Park, ha inviato il comando per chiudere le attività.

Ventuno anni di scoperte tra lampi gamma, supernove e buchi neri

Swift chiude con un bilancio scientifico pesante, soprattutto per una missione pensata all’inizio per durare appena due anni. In oltre vent’anni ha osservato più di 2.000 lampi gamma e circa 1.400 esplosioni di supernova, oltre a buchi neri capaci di distruggere stelle, asteroidi e comete del Sistema solare. La sua forza era la rapidità: riceveva un’allerta, si puntava in fretta e permetteva agli astronomi di seguire eventi cosmici di breve durata fin dalle prime fasi, le più difficili da cogliere.

Nel 2018 la missione è stata rinominata in onore di Neil Gehrels, il suo primo principal investigator, dopo la sua morte. Shawn Domagal-Goldman, direttore della divisione di astrofisica della Nasa a Washington, ha detto che Swift ha garantito “un ritorno duraturo” alla ricerca statunitense, restando produttivo per un periodo oltre dieci volte più lungo del previsto.

Anche gli ultimi mesi non sono stati sprecati: prima dello spegnimento, l’osservatorio ha continuato a raccogliere dati su resti di esplosioni stellari, galassie lontane e corpi minori. Ora la sua missione si chiude nel modo più concreto: con una scia luminosa nell’atmosfera.