Il tergicristallo alzato di notte in inverno: serve davvero o è solo un’abitudine

Il motivo è semplice: evitare che le spazzole si attacchino al parabrezza ghiacciato e si rovinino al primo passaggio. È una di quelle abitudini da parcheggio sotto casa, da cortile o da piazzale aziendale. Piccola, ma utile. Protegge la gomma, aiuta a mantenere una buona visibilità alla guida e riduce il rischio di ritrovarsi al mattino con il vetro coperto di brina e i tergi bloccati.

Quando la temperatura scende sotto lo zero, l’umidità rimasta sul parabrezza può diventare ghiaccio. Basta uno strato sottile per bloccare le spazzole tergicristallo sul vetro. Succede spesso nelle notti serene, nei parcheggi scoperti, in campagna o nelle zone di periferia, dove la brina si forma più facilmente sulle auto ferme per molte ore.

Il problema non è solo la seccatura del mattino. Se la gomma del tergicristallo resta incollata e viene strappata via, può deformarsi, screpolarsi o perdere aderenza. Il risultato si nota subito: righe sul vetro, zone sporche, rumori secchi durante il movimento. Sembra poco. Ma con la pioggia, la neve leggera o gli spruzzi delle altre auto, anche una spazzola che pulisce male può ridurre la sicurezza stradale.

La manovra giusta: alzare i tergicristalli prima della notte

Alzare i tergicristalli in inverno prima di lasciare l’auto parcheggiata per la notte serve a evitare il contatto diretto tra la spazzola in gomma e il vetro freddo. Il gesto è semplice: si solleva il braccio del tergicristallo con delicatezza, senza forzare, e lo si lascia staccato dal parabrezza. Meglio farlo la sera, quando il vetro non è ancora ghiacciato.

Sollevare con delicatezza i tergicristalli può evitare che si incollino al parabrezza gelato durante la notte.

Se però ci si dimentica e al mattino le spazzole sono già bloccate, meglio non improvvisare. Vanno liberate a mano, con movimenti lenti, dopo aver ammorbidito il ghiaccio. Niente strattoni. Un autoriparatore, in questi casi, direbbe la cosa più banale e più giusta: “Se resiste, fermati”. Usare il braccio del tergicristallo come una leva può rovinare la gomma, il supporto metallico o perfino il motorino, soprattutto sulle auto più vecchie.

C’è anche un dettaglio da ricordare. Su alcuni modelli recenti, i tergicristalli devono essere portati in posizione di manutenzione con il comando interno, perché il cofano o la forma del parabrezza non permettono di sollevarli liberamente. In caso di dubbio, il libretto dell’auto resta il riferimento più sicuro. Due minuti di controllo possono evitare una riparazione inutile.

Gomma pulita e controlli regolari: così non si perde visibilità

La cura dei tergicristalli non riguarda solo il gelo. Sporco, polvere, smog, foglie e sale stradale possono finire sulla gomma delle spazzole e farla aderire peggio al vetro. Per pulirla basta un panno umido, meglio se morbido, con poco detergente per parabrezza auto. Si passa lungo il bordo della gomma, senza piegarla troppo. Spesso il panno si scurisce subito: segno che lo sporco c’era, anche se a occhio non si vedeva.

Un controllo rapido andrebbe fatto con regolarità, soprattutto prima dei mesi freddi e prima di un viaggio lungo. Se la spazzola tergicristallo lascia aloni, vibra, salta sul vetro o fa rumore di continuo, può essere arrivato il momento di cambiarla. Non c’è una scadenza uguale per tutti. Contano l’uso, il sole, il freddo e la qualità del ricambio. In molte officine, durante il check-up invernale, i tergi vengono controllati insieme a luci, batteria, pneumatici e liquidi.

La ragione è molto pratica. Una buona visibilità non dipende solo da un parabrezza pulito, ma anche dalla capacità delle spazzole di togliere acqua, neve leggera e residui senza lasciare zone cieche. Di notte, con i fari delle auto che arrivano in senso contrario, un vetro rigato o pulito male può diventare un problema in pochi secondi.

Gli errori da evitare: mai tergicristalli sul ghiaccio, meglio raschietto, aria e antigelo

L’errore più comune è azionare i tergicristalli sul parabrezza ghiacciato, magari per fare prima. È una scorciatoia rischiosa. La gomma raschia contro il ghiaccio, si rovina e può staccarsi in alcuni punti. Se le spazzole sono bloccate, il motorino lavora sotto sforzo. Nei casi peggiori può saltare un fusibile o danneggiarsi il meccanismo.

Meglio usare un raschietto per il ghiaccio, scegliendone uno adatto al vetro e lavorando con movimenti regolari, senza colpire il parabrezza. Dall’interno, l’aria calda può dare una mano, ma va usata con gradualità. Sparare subito un getto troppo caldo su un vetro molto freddo non è una buona idea, soprattutto se ci sono già piccole scheggiature. Serve un po’ di pazienza. Qualche minuto, non di più.

Un aiuto arriva anche dal liquido lavavetri antigelo, da scegliere in base alle temperature previste. I prodotti invernali indicano di solito la soglia di protezione, spesso fino a diversi gradi sotto zero, e impediscono al liquido nella vaschetta o negli ugelli di congelare. L’acqua semplice, invece, può creare un doppio problema: pulisce male e, con il freddo, rischia di gelare proprio quando serve.

Alla fine, la regola resta una: i tergicristalli in inverno vanno considerati un dispositivo di sicurezza, non un accessorio secondario. Alzarli durante la sosta notturna, pulire la gomma, non usarli contro il ghiaccio e controllare il liquido lavavetri sono gesti piccoli. Ma quando piove, nevica o il parabrezza si appanna nel traffico del mattino, fanno davvero la differenza.